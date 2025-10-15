Tus quejas y trámites fiscales con Prodecon serán menos tardados a partir de octubre

¿Tienes dudas sobre la forma correcta de presentar tus declaraciones o sobre qué gastos son deducibles de acuerdo con tu régimen fiscal?



En #PRODECON te orientamos.



October 15, 2025

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Prodecón publicó un acuerdo con el cual se establecen la simplificación de trámites que tienen la finalidad de apoyar a los contribuyentes que consideran que sus derechos fiscales fueron vulnerados.

El acuerdo establece el cumplimiento de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que busca las buenas prácticas y la obligación de todas las autoridades para garantizar el acceso a estos servicios, con certeza juridica, transparencia y simplificación.

Con lo establecido, los trámites que sean relacionados serán fusionados y se crearán flujos simultáneos en los procesos, y no se pedirán ni documentos expedidos por ellos, o copias simples que sean innecesarias.

El DOF menciona que se realizarán actualizaciones de homoclaves de identificación y nombres de trámites, así como los documentos que se requieran. Los procesos que estarán modificados son:

- Solicitud de Servicio de Asesoría

- Solicitud de Servicio de Quejas y Reclamaciones

- Solicitud de Servicio de Representación y Defensa Legal

- Solicitud de adopción de Acuerdo Conclusivo

- Solicitud de Consulta Especializada presentada por las Personas Contribuyentes

- Solicitud de Registro de Contribuyentes Organizados

- Solicitud de Registro de Síndico

- Aviso de Modificación de datos asentados en el Registro Único de Síndicos

- Aviso de Baja de Síndicos y Suplentes en el Registro Único de Síndicos

Disminuye plazos de trámites de Prodecom

Además de la simplificación, la parte más relevante es la reducción de tiempos de resolución de las solicitudes, que pasan de ser de hasta un año a 15 días, o de ser indeterminado, a tener respuesta inmediata:

La Prodecon informará las modificaciones en los canales oficiales, y los plazos entrarán en vigor al día siguiente de publicación del DOF, es decir, el miércoles 15 de octubre.

Contacto

La Prodecon ofrece atención en sus instalaciones, ubicadas en Av. Insurgentes Sur 954 Insurgentes San Borja 03100 Ciudad de México, o en sus delegaciones en los demás estados, disponibles aquí.

O también en sus medios de contacto:

Teléfono: 800 611 0190

Atención Ciudadana: 800 611 0190

Correo: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

Chat en línea desde el siguiente enlace https://www.prodecon.gob.mx/home-prodecon/chat/

Buzón de la Procuraduría: https://www.prodecon.gob.mx/home-prodecon/buzon-de-la-procuraduria/

La atención será otorgado en el horario de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.