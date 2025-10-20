Cómo sacar un acta de defunción certificada en línea o presencial y su costo

¿Qué es el acta de defunción?

Es un documento oficial expedido por el Registro Civil que certifica legalmente el fallecimiento de una persona. Contiene información esencial como nombre completo del fallecido, fecha y lugar de defunción, causa de muerte y datos del declarante.

¿Para qué es necesaria?

-Trámites sucesorios y testamentarios

-Cancelación de seguros y beneficios

-Procesos de herencia y adjudicación de bienes

-Cancelación de servicios y cuentas bancarias

-Trámites gubernamentales y pensiones

¿Quién puede solicitar un acta de defunción?

Pueden solicitarla familiares directos (cónyuge, hijos, padres), representantes legales o autoridades competentes con documentación que compruebe su relación o interés legítimo.

Para tramitarla es necesario que tengas a la mano algunos documentos como estos:

-Identificación oficial del solicitante

-Datos exactos del fallecido (nombre completo)

-Fecha y lugar de la defunción

-En algunos casos, certificado médico de defunción

Si eres familiar o representante requerirás esto:

-Acta de nacimiento que compruebe parentesco

-En caso de representante legal, poder notarial

-Identificación del fallecido (si se cuenta con ella)

-Comprobante de domicilio reciente

Documentos relacionados que podrías necesitar:

-Acta de nacimiento del fallecido

-Acta de matrimonio (si aplica)

-Testamento o declaración de herederos

Dónde tramitarla

Este tipo de documento se puede solicitar de manera presencial o en línea, estos son los requisitos.

Trámite presencial

-Acude al Registro Civil donde se registró la defunción. Aquí puedes ver el más cercano .

-Presenta identificación oficial y datos del fallecido

-Proporciona información exacta sobre el deceso

-Realiza el pago de derechos correspondiente de 94 pesos

-Recibe tu copia certificada del acta

-Tiempo estimado: 3-5 días hábiles

Costos de tramitar un acta de defunción por estado:

Aguascalientes: 100 pesos

Baja California: 243

Baja California Sur: 224

Campeche: 68

Chiapas: 123

Chihuahua: 128

CDMX: 94

Coahuila: 194

Colima: 102

Durango: 135

Estado de México: 69

Guanajuato: 98

Guerrero: 100

Hidalgo: 147

Jalisco: 95

Michoacán: 162

Morelos: 113

Nayarit: 80

Nuevo León: 68

Oaxaca: 131

Puebla: 160

Querétaro: 141

Quintana Roo: 57

San Luis Potosí: 127

Sinaloa: 124

Sonora: 104

Tabasco: 113

Tamaulipas: 106

Tlaxcala: 93

Veracruz: 127

Yucatán: 185

Zacatecas: 128

Trámite en línea

Para hacer online este trámite debes ingresar al sitio de Registro Civil ,

Es importante que tengas a la mano datos como tu CURP y la Llave MX.

Una vez dentro deberás completa el formulario con los datos requeridos. Los datos de la persona fallecida serán validados en el sistema. Posteriormente se te indicará el proceso para hacer el pago en línea de 94 pesos.

-El documento podrás descargarlo en la plataforma o en tu correo en un tiempo estimado de 5 a 8 días hábiles.