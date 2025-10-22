Publicidad

Establecimientos en Edomex que dan descuentos de hasta 50% con la tarjeta del Inapam

Para usar los descuentos se debe acudir directamente con credencial original y en algunos casos llevar una identificación adicional.
mié 22 octubre 2025 08:42 AM
Si eres usuario del Inapam no solo se pueden obtener beneficios en alimentación también hay descuentos en salud, transporte y más. (Expansión|Gemini)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) tiene un programa de descuentos en establecimientos afiliados mediante la credencial oficial. En el Estado de México hay negocios que aplican hasta 50% de descuento a quienes presentan esta identificación. Aquí se detalla qué establecimientos ofrecen ese beneficio, qué servicios incluye el programa y cómo tramitar la credencial.

Descuentos del 50% en el Estado de México

A continuación, se enlistan los establecimientos que otrgan el 50% de descuento con el plástico del programa:

- Carnicería Chapultepec

Municipio: Chapultepec

Domicilio: Avenida Libertad S/N, Colonia Chapultepec Centro, C.P. 52240

Teléfono: 722 3004 820

- Restaurante Cuevas

Municipio: Polotitlán

Domicilio: Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, C.P. 54200

Teléfono: No disponible

- Agua Hogar

- Municipio: Tlalnepantla de Baz

- Domicilio: Roberto Lara y López Local #4, Colonia San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055

Teléfono: No disponible

- Cafetería Lunch Break

Municipio: Zinacantepec

Domicilio: Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350

Teléfono: 722 5465 965

Descuento: 50% y 10% según producto o servicio

¿En que otros servicio se obtiene descuento?

Si eres usuario del Inapam no solo se pueden obtener beneficios en alimentación también hay descuentos para los siguientes servicios:

- Salud
- Transporte
- Predial y agua
- Educación, recreación y cultura
- Asesoría y servicios legales
- Vestido y hogar

Puedes verificar el directorio completo en https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

Cómo tramitar la credencial del Inapam

El trámite se realiza de forma presencial en los Módulos de Afiliación del Inapam de cada entidad del país. Está dirigido a personas mayores de 60 años cumplidos y no tiene costo. Se deben presentar los siguientes requisitos en original y copia:

- Acta de nacimiento legible

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal)

- CURP actualizado

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

- Una fotografía tamaño infantil, reciente, en fondo blanco

Además, se solicita proporcionar los datos de una persona de contacto para emergencias:

- CURP actualizada

- Número telefónico de contacto

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. La credencial se entrega en el módulo una vez concluido el trámite.

