Establecimientos en Edomex que dan descuentos de hasta 50% con la tarjeta del Inapam

Descuentos del 50% en el Estado de México

A continuación, se enlistan los establecimientos que otrgan el 50% de descuento con el plástico del programa:

- Carnicería Chapultepec

Municipio: Chapultepec

Domicilio: Avenida Libertad S/N, Colonia Chapultepec Centro, C.P. 52240

Teléfono: 722 3004 820

- Restaurante Cuevas

Municipio: Polotitlán

Domicilio: Plaza de la Constitución #12, Colonia Centro, C.P. 54200

Teléfono: No disponible

- Agua Hogar

- Municipio: Tlalnepantla de Baz

- Domicilio: Roberto Lara y López Local #4, Colonia San Lucas Tepetlacalco, C.P. 54055

Teléfono: No disponible

- Cafetería Lunch Break

Municipio: Zinacantepec

Domicilio: Avenida José María Morelos #605, Barrio La Veracruz, C.P. 51350

Teléfono: 722 5465 965

Descuento: 50% y 10% según producto o servicio

¿En que otros servicio se obtiene descuento?

Si eres usuario del Inapam no solo se pueden obtener beneficios en alimentación también hay descuentos para los siguientes servicios:

- Salud

- Transporte

- Predial y agua

- Educación, recreación y cultura

- Asesoría y servicios legales

- Vestido y hogar

Puedes verificar el directorio completo en https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

Cómo tramitar la credencial del Inapam

El trámite se realiza de forma presencial en los Módulos de Afiliación del Inapam de cada entidad del país. Está dirigido a personas mayores de 60 años cumplidos y no tiene costo. Se deben presentar los siguientes requisitos en original y copia:

- Acta de nacimiento legible

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad municipal)

- CURP actualizado

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

- Una fotografía tamaño infantil, reciente, en fondo blanco

Además, se solicita proporcionar los datos de una persona de contacto para emergencias:

- CURP actualizada

- Número telefónico de contacto

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. La credencial se entrega en el módulo una vez concluido el trámite.