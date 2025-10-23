Deudas, ansiedad y soluciones: recuperar la tranquilidad sí es posible

¿Cómo impacta el endeudamiento en la salud?

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), el estrés financiero afecta a dos de cada tres mexicanos en niveles moderados o altos, lo que también se refleja en el cuerpo.

Al respecto, especialistas en salud mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la tensión económica prolongada puede provocar algunos síntomas como fatiga, dolores físicos, insomnio y dificultad para concentrarse. Además, la preocupación constante por el dinero puede derivar en estados de ansiedad o depresión, lo que a su vez complica la toma de decisiones y la capacidad de encontrar soluciones efectivas.

A nivel familiar, los conflictos por temas económicos son una de las causas más comunes de discusión, especialmente cuando las deudas crecen o los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Todo ello tiene un efecto acumulativo y, cuanto más tiempo se prolonga, mayor es su impacto. Por esta razón, identificar el problema y buscar a profesionales que ayuden a solucionarlo se vuelve fundamental para recuperar el equilibrio.

Acompañamiento y planeación experta

Ante la realidad, Bravo , la solución para liquidar deudas, se posiciona como un aliado humano para quienes enfrentan dificultades financieras. La empresa entiende que las deudas no solo se miden en números, sino también en la intranquilidad que generan.

Con un enfoque integral, ofrece soluciones diseñadas para cada persona, negociando hasta obtener descuentos de hasta 70% para el sobreendeudamiento con bancos, tiendas departamentales o instituciones crediticias. Aunque, más allá de únicamente liquidar esos compromisos, su objetivo es ayudar a que cada cliente recupere la confianza y construya un futuro financiero estable. Para lograr esto último, la firma otorga a sus clientes contenido de educación financiera que les brinde las herramientas y conocimientos necesarios, para evitar caer nuevamente en un problema de este tipo.

Con más de 16 años de trayectoria y presencia en seis países de América Latina y Europa, Bravo ha acompañado a 500,000 familias a reorganizar sus finanzas personales, mediante asesoría profesional, atención personalizada y un modelo que prioriza la comprensión y el apoyo durante todo el proceso.

De esta manera, la empresa demuestra que el bienestar es posible cuando se combina conocimiento, empatía, acción y educación financiera. Este último concepto es esencial para prevenir el sobreendeudamiento, fomentar la correcta planificación de gastos, realizar un plan de pagos y tomar decisiones conscientes y estratégicas.