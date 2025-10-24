El mantenimiento de SPEI provocará intermitencias en las transferencias de Banorte, Nu, BBVA y más bancos

Mantenimiento de SPEI hoy

Se trata de una actualización regulatoria que pide el Banco de México a todas las instituciones que están conectadas al SPEI, por lo que deben cumplir con ella.

"Sabemos que esta situación puede causar molestias, ya que durante este periodo no podrás enviar dinero a otras cuentas ni recibir transferencias", informó Nu. "Este mantenimiento es esencial para mejorar la calidad en el servicio".

BBVA y Banorte informaron de estas intermitencias a sus usuarios. Pero cuidado, porque el mantenimiento es general para todos los bancos, como HSBC, Santander y Scotiabank.

La actualización incluye a Caja Popular Mexicana, que es una cooperativa de ahorro.

Intermitencias en Nu

El pago de tarjetas de crédito de Nu se puede ver afectado, de acuerdo con la institución.

"Si tu fecha límite de pago de tarjeta de crédito es hoy y realizas el pago dentro de ese horario, podrían generarse intereses, ya que el pago será rechazado y devuelto a la cuenta de origen", informó Nu.

¿Qué es el SPEI?

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es la infraestructura de pagos del Banco de México que permite a sus participantes, (bancos, casas de bolsa, Sofipos y fintechs) enviar y recibir pagos entre si para poder brindar a sus clientes finales el servicio de transferencias electrónicas en tiempo real.

Funciona a través de la banca por internet o móvil, procesando las transacciones en segundos. Para saber si hay fallas en el SPEI de tu banco o fintech, puedes revisar la página de monitoreo de Banco de México.

¿Cómo localizar una transferencia de SPEI?

Para localizar una transferencia, debes buscar la clave de rastreo o número de referencia en el comprobante que te dio tu banco. Este número puede tener hasta 30 dígitos (clave) o 7 (referencia).

Entra a la página del Comprobante Electrónico de Pago (CEP) de Banxico https://www.banxico.org.mx/cep/ y llena el formulario.