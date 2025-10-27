Así puedes conseguir un crédito de 10,000 a 100,000 pesos con tasa del 0 al 3% en la CDMX

¿Quién otorga este crédito?

El programa se llama Xitōpehua-Empuja Créditos y es operado por el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) de la Ciudad de México. Su objetivo es apoyar a personas con actividades productivas mediante financiamiento para fortalecer la economía popular.Requisitos para solicitar el crédito

Requisitos para acceder al apoyo

Las personas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Identificación Oficial vigente con fotografía, pudiendo ser: credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar. Para los casos de personas migrantes de retorno, se podrá solicitar Constancia de Inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno de la Ciudad de México expedida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, o en su caso, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

b) Clave Única de Registro de Población (CURP), certificada (requisito aplicable para personas de nacionalidad mexicana.

c) Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, vigente (sólo en caso de que el domicilio completo no aparezca en la identificación oficial).

d) Correo electrónico, teléfono móvil o en su caso teléfono fijo, para dar seguimiento a la solicitud al financiamiento no reembolsable.

e) Presentar debidamente requisitados los siguientes formatos proporcionados por el FONDESO: Solicitud de financiamiento, formato de idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido una asignación previa de Capital Semilla por parte del FONDESO.}

f) Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría o en su caso seguimiento por parte del personal que para tal efecto designe el FONDESO.

Todos aquellos casos no previstos en estas Reglas de Operación serán resueltos por la Dirección General del FONDESO a través de la unidad administrativa Jurídica en coordinación con la unidad administrativa encargada de Capital Semilla.

Créditos disponibles y tasas de interés

- Créditos de 10,000 a 30,000 pesos con 0% de interés y plazo de 12 meses.

- Créditos de 30,001 a 70,000 pesos con 3% de interés y plazo de 24 meses.

- Créditos de 70,001 a 100,000 pesos con 3% de interés y plazo de 36 meses.

Estos apoyos están dirigidos a personas que operan una Nano, Micro, Pequeña o Mediana Empresa en la Ciudad de México

Procedimiento para solicitarlo

a) Recepción de solicitudes: en Módulos de Atención u Oficinas Centrales del FONDESO. Ubica el más cercano en https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/modulos

b) Formalización: mediante instrumento jurídico proporcionado por el FONDESO que establezca, entre otras cosas, condiciones de entrega, ejecución y comprobación.