¿Abren los bancos el 1 y 2 de noviembre 2025 por Día de muertos?

¿Son festivos el 1 y 2 de noviembre?

No hay puentes ni días de descanso obligatorio relacionados con el Día de Muertos.

Sin embargo, el viernes 31 de octubre, los estudiantes de educación básica no tendrán actividades debido a que será la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Como este año, las celebraciones caen en fin de semana, los servicios y oficinas de gobierno trabajarán de manera normal.

¿Habrá bancos?

Las sucursales bancarias que abren los sábados operarán de manera normal este 1 de noviembre.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que el único día inhábil de los bancos durante el onceavo mes del año es el lunes 17, debido a la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Para saber qué sucursales son las que dan servicio los fines de semana es importante llamar a tu banco para que te den información al respecto, pues los horarios cambian, y en algunas ocasiones hay restricciones en operaciones.

Sin embargo puedes hacer uso de cajeros o en las aplicaciones de tu institución financiera sin restricciones de horario.

Los bancos que tienen algunas sucursales abiertas los sábados son BBVA, Scotiabank, Inbursa, Banamex, Banorte y Santander principalmente.