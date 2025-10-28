¿Abren los bancos el 1 y 2 de noviembre 2025 por Día de muertos?

Este fin de semana será la celebración del Día de Muertos y seguramente te estarás preguntado si algunos servicios que habitualmente están disponibles los fines se semana verán interrumpidas sus labores este 1 y 2 de noviembre.
¿Abren los bancos este 1 y 2 de noviembre 2025?
¿Son festivos el 1 y 2 de noviembre?
No hay puentes ni días de descanso obligatorio relacionados con el Día de Muertos.
Sin embargo, el viernes 31 de octubre, los estudiantes de educación básica no tendrán actividades debido a que será la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).
Como este año, las celebraciones caen en fin de semana, los servicios y oficinas de gobierno trabajarán de manera normal.
¿Habrá bancos?
Las sucursales bancarias que abren los sábados operarán de manera normal este 1 de noviembre.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que el único día inhábil de los bancos durante el onceavo mes del año es el lunes 17, debido a la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana.
Para saber qué sucursales son las que dan servicio los fines de semana es importante llamar a tu banco para que te den información al respecto, pues los horarios cambian, y en algunas ocasiones hay restricciones en operaciones.
Sin embargo puedes hacer uso de cajeros o en las aplicaciones de tu institución financiera sin restricciones de horario.
Los bancos que tienen algunas sucursales abiertas los sábados son BBVA, Scotiabank, Inbursa, Banamex, Banorte y Santander principalmente.