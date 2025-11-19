Publicidad

El SAT estrena oficinas en Quintana Roo y Yucatán

Tulum y Tekax son las localidades que cuentan con nuevos Módulos de Servicios Tributarios.
mié 19 noviembre 2025 09:16 AM
El SAT abre dos nuevas oficinas como indica el Plan Maestro 2025 y esta es su ubicación
El SAT amplia su cobertura y aumenta la disponibilidad de citas con dos nuevas oficinas en Yucatán y Quintana Roo. (Foto: SAT. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios a las y los contribuyentes, se abrieron dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, con lo que este órgano tributario suma 164 oficinas en todo el país.

En cumplimiento del Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas, a partir del 10 de noviembre de este año entró en operación el MST Tulum, ubicado en calle Ook Kot, manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.

Asimismo, el SAT detalló que a partir del martes 18 de noviembre entró en operación el MST Tekax, ubicado en calle 53, número 202-bis, colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.

Las nuevas sedes ofrecen diversos trámites, entre ellos:
• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas
• e.firma de personas
• Revocación y renovación de e.firma para personas
• Actualización y servicios al RFC para personas
• Entrega de Constancia de Situación Fiscal

Con estas acciones, el SAT amplia la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promueve una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida, destacó la dependencia en un comunicado.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Datos fiscales

