El SAT abre dos nuevas oficinas como indica el Plan Maestro 2025 y esta es su ubicación

En cumplimiento del Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas, a partir del 10 de noviembre de este año entró en operación el MST Tulum, ubicado en calle Ook Kot, manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.

Asimismo, el SAT detalló que a partir del martes 18 de noviembre entró en operación el MST Tekax, ubicado en calle 53, número 202-bis, colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.

Las nuevas sedes ofrecen diversos trámites, entre ellos:

• Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas

• e.firma de personas

• Revocación y renovación de e.firma para personas

• Actualización y servicios al RFC para personas

• Entrega de Constancia de Situación Fiscal

Con estas acciones, el SAT amplia la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promueve una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida, destacó la dependencia en un comunicado.