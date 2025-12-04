Los depósitos en efectivo en las cuentas de Banorte y pagos con tarjeta de crédito, regresan a las tiendas Oxxo con un horario ampliado, incluidos los fines de semana, informó Femsa.
Banorte amplía alianza con Oxxo y ahora permite depósitos en cuenta
jue 04 diciembre 2025 02:22 PM
Esto luego de que de 2016 a 2019 se brindaran estos servicios bancarios en la cadena de tiendas, a través de un acuerdo entre el grupo financiero Banorte y la gigante embotelladora y minorista FEMSA.
De acuerdo con Femsa, Banorte opera actualmente más de 44,000 puntos de servicio en todo el país, lo que la convierte en la red bancaria más extensa del sistema financiero mexicano.
En los últimos meses, Oxxo se ha asociado con otros bancos para ofrecer servicios de depósito en efectivo.
Con información de Reuters
