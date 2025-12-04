Banorte amplía alianza con Oxxo y ahora permite depósitos en cuenta

Esto luego de que de 2016 a 2019 se brindaran estos servicios bancarios en la cadena de tiendas, a través de un acuerdo entre el grupo financiero Banorte y la gigante embotelladora y minorista FEMSA.

De acuerdo con Femsa, Banorte opera actualmente más de 44,000 puntos de servicio en todo el país, lo que la convierte en la red bancaria más extensa del sistema financiero mexicano.

En los últimos meses, Oxxo se ha asociado con otros bancos para ofrecer servicios de depósito en efectivo.

Con información de Reuters