Banorte tiene un plazo para recuperar pérdidas por la venta de Bineo; parte de sus esperanzas están en RappiCard

Se espera que con la adquisición del 100% de Rappicard también haya una reducción de costos que les permitirá recuperarse.

"Ya no habrá más cargos por deterioros relacionados con Bineo y no vemos beneficios fiscales", dijo por su parte Marcos Ramírez, director general de Banorte.

Ramírez destacó que tras el acuerdo de venta de Bineo, en septiembre pasado a Klar, el banco logró integrar la parte digital a su app. "Hay mucho que aprender", dijo.

Arana destacó que Banorte tiene una hoja de ruta muy clara sobre cómo abordar la evolución digital, especialmente en los jóvenes, por lo que pronto habrá noticias sobre una nueva propuesta.

Los directivos añadieron en la llamada con inversionistas que los costos de Bineo y Rappicard implicaban un costo de 5 puntos porcentuales del Grupo y que ahora, tras la venta de Bineo y la adquisición del 100% de Rappicard, se hará una eficiencia en costos que permitirá reducir este porcentaje a 3 puntos porcentuales.

Tras haber publicado una caída en las utilidades de 9%, Banorte añadió que es posible que este año no alcance su objetivo de utilidades.

"Hay muchas iniciativas tratando de minimizar este efecto para tratar de estar lo más cerca posible de la guía al final del año", declaró Rafael Arana.

"No estoy prometiendo que estaremos en la guía, pero se están haciendo esfuerzos para estar muy cerca", dijo.