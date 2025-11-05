Publicidad

Economía

Banorte estima recuperar en siete meses pérdidas por Bineo

El banco estima que las pérdidas por Bineo, de 1,307 millones de pesos, pueden recuperarse en la primera mitad del próximo año; operación de Bineo y Rappicard implicaban 5% de los costos totales.
mié 05 noviembre 2025 03:26 PM
Banorte tiene un plazo para recuperar pérdidas por la venta de Bineo; parte de sus esperanzas están en RappiCard
Banorte acordó la venta de Bineo en septiembre pasado a Klar, una empresa unicornio que estaba buscando una licencia bancaria. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez)

Grupo Financiero Banorte espera recuperar las pérdidas provocadas por Bineo en siete meses.

Rafael Arana, CFO del Grupo, dijo en llamada con analistas que tras un deterioro inicial de 1,307 millones de pesos que provocó, en parte, la caída de sus utilidades en el tercer trimestre del año, esperan recuperarse en la primera mitad de 2026.

Se espera que con la adquisición del 100% de Rappicard también haya una reducción de costos que les permitirá recuperarse.

"Ya no habrá más cargos por deterioros relacionados con Bineo y no vemos beneficios fiscales", dijo por su parte Marcos Ramírez, director general de Banorte.

Ramírez destacó que tras el acuerdo de venta de Bineo, en septiembre pasado a Klar, el banco logró integrar la parte digital a su app. "Hay mucho que aprender", dijo.

Arana destacó que Banorte tiene una hoja de ruta muy clara sobre cómo abordar la evolución digital, especialmente en los jóvenes, por lo que pronto habrá noticias sobre una nueva propuesta.

Los directivos añadieron en la llamada con inversionistas que los costos de Bineo y Rappicard implicaban un costo de 5 puntos porcentuales del Grupo y que ahora, tras la venta de Bineo y la adquisición del 100% de Rappicard, se hará una eficiencia en costos que permitirá reducir este porcentaje a 3 puntos porcentuales.

Tras haber publicado una caída en las utilidades de 9%, Banorte añadió que es posible que este año no alcance su objetivo de utilidades.

"Hay muchas iniciativas tratando de minimizar este efecto para tratar de estar lo más cerca posible de la guía al final del año", declaró Rafael Arana.

"No estoy prometiendo que estaremos en la guía, pero se están haciendo esfuerzos para estar muy cerca", dijo.

