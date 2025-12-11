Publicidad

Revista Digital
¿Vas a registrarte a la Pensión Bienestar? Estas son las letras que deben ir hoy al módulo

Conoce el proceso completo para el registro, así como los requisitos y ubicar el módulo más cercano a tu domicilio.
jue 11 diciembre 2025 08:04 AM
En caso de que la persona acuda con un auxiliar, este también deberá presentar los mismos documentos para el registro. (Sandor Mejias Brito/Getty Images)

El registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar entra en su última semana, pero los interesados solo pueden inscribirse según la inicial de su apellido y la fecha que les corresponda.

Si aún no conoces qué fecha te toca, te decimos quiénes pueden registrarse este jueves 11 de diciembre.

Quiénes deben registrarse a la Pensión Bienestar este 11 de diciembre

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este martes deberán acudir a los módulos únicamente las personas cuyo primer apellido inicie con las siguientes letras:

- N

- Ñ

- O

- P

- Q

- R

Calendario de registro por letra

El registro continúa hasta el 13 de diciembre y se organiza así:

- S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes (12 diciembre)

- Todas las letras - Sábado (13 diciembre)

Requisitos para registrarse

-Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, carta de identidad o credencial del Inapam).

- CURP en impresión reciente.

- Acta de nacimiento legible.

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, predial o teléfono).

- Teléfono de contacto (celular y/o casa).

Ariadna Montiel, secretaria del bienestar, detalló que es importante que dejen un número de celular que no vayan a cambiar, porque se han tenido casos en los que se ha requerido contactar al beneficiario y ya no es el número que dejaron en el momento del registro.

En caso de que la persona acuda con un auxiliar, este también deberá presentar los mismos documentos para el registro.

Ubicación módulos para registro Pensión Bienestar

Para conocer la ubicación exacta del módulo de registro más cercano, se debe ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ . Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la entidad federativa

- Elegir el municipio de residencia

El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.

¿Cuánto reciben?

Se entregan 6,200 pesos bimestrales en las tarjetas del Banco del Bienestar a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias, recuerda el gobierno federal.

En el caso de las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, recibirán 3,000 pesos cada bimestre.

