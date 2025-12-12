¿No te llegó la Beca Rita Cetina? Esta es la fecha en que se reanudan los pagos

Los pagos que se realizan son para los beneficiarios de continuidad, es decir, los alumnos de segundo y tercer año de secundaria, ya que los de nuevo ingreso aún no cuentan con la tarjeta del Banco del Bienestar.

El monto que recibirán los estudiantes de nivel secundaria es de 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra que la integre.

¿Cuándo se reanudan los pagos de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los depósitos se realizarán de nuevo a partir del lunes 15 de diciembre; así quedan los pagos en la tercera semana del último mes de 2025:

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

El calendario de pagos se realizará durante la primera quincena de diciembre. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube de Gobierno de México)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, la Beca Universal Rita Cetina, alcanzó 8.864 millones de beneficiarios.

Es decir, se tuvo un incremento de 58.2% derivado de una inversión histórica de 75,000 mdp. Además, para 2026 se buscará ampliar esta beca a estudiantes de primaria, por lo que se prevé que la inscripción arranque el próximo año.

“La Beca Universal Rita Cetina es una de las políticas más transformadoras de la Nueva Escuela Mexicana; invertir en la educación de niñas, niños y adolescentes es la mejor decisión de un país y cada beca representa una oportunidad real para que quienes estudian desarrollen sus capacidades y construyan su futuro”, concluyó.

