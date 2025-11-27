Publicidad

Economía

Banco del Bienestar prepara transferencias y pagos con DiMo y CoDi

El director del banco de desarrollo dijo que en el primer trimestre del 2026, los beneficiarios de los programas sociales podrán hacer transferencias vía SPEI.
jue 27 noviembre 2025 09:01 AM
Banco del Bienestar permitirá transferencias a partir de 2026, además de pagos con DiMo y CoDi
En la aplicación del Banco del Bienestar se hacen 2 millones de consultas al día y tiene más de 25 millones de descargas, es decir, el 50% de los clientes totales del banco tiene la app. (Especial)

Los beneficiarios de programas sociales y clientes del Banco del Bienestar podrán hacer transferencias a partir del primer trimestre del próximo año.

Víctor Lamoyi, director del banco, dijo que hay casi 40 millones de beneficiarios de programas sociales y que 10 millones de personas más son clientes que voluntariamente depositan sus ahorros en el banco.

"Tendremos la posibilidad de hacer también transferencias y tener Dimo y Codi en la aplicación", dijo tras la presentación del Plan Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. "Va a ser a partir del primer trimestre del próximo año para todos los usuarios".

Lamoyi dijo que esperan que haya 10 millones de nuevos inscritos entre las nuevas beneficiarias de la pensión de Mujeres del Bienestar y las becas Rita Cetina.

Lamoyi destacó que en la aplicación del Banco del Bienestar se hacen 2 millones de consultas al día y tiene más de 25 millones de descargas, es decir, el 50% de los clientes totales del banco tiene la app.

Economía

Hacienda lanza plan para formalizar ahorro, pagos y seguros

La apuesta es que los beneficiarios usen esta tarjeta en tiendas y comercios y así no hagan retiros de efectivo.

Lamoyi dijo que el banco no dará financiamientos para los mexicanos y destacó que estos se otorgarán vía Financiera del Bienestar.

Banco del Bienestar SPEI

