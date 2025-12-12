¿Cuáles son las modalidades de aseguramiento del IMSS y con cuál me puedo pensionar?

Regímenes de aseguramiento al IMSS

De acuerdo con la Ley de Seguro Social (IMSS), la afiliación al instituto se hace bajo dos regímenes: el Obligatorio y el Voluntario, y de ellos se desprenden diferentes modalidades con esquemas de prestaciones y requisitos diferentes.

Para empezar, ambos regímenes se diferencian por estas características:

Obligatorio: Ocurre cuando una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y remunerada, lo cual obliga el aseguramiento. Hasta diciembre de 2024, esta categoría concentra al 70.8% de la población asegurada.

Voluntario: Sucede cuando es producto de una decisión individual o colectiva para afiliarse al IMSS, mediante el seguro facultativo de estudiantes o por familiares (SSFAM). A diciembre de 2024, 29.2% de los aseguramientos en el Instituto forman parte de esta categoría.

Ambos regímenes tienen varios esquemas de aseguramiento, dependiendo de la situación de las personas: si son trabajadores permanentes o eventuales de la ciudad, del campo, estudiantes o independientes. A esto se le conoce como “modalidades”, y de ellas depende el tipo de seguros o beneficios sociales.

El Régimen Obligatorio contempla las modalidades 10, 12, 14, 17 y 30; mientras que el Voluntario engloba las modalidades 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 44.

Modalidades del IMSS y beneficios que cubren

Una vez establecida la diferencia entre regímenes, falta explicar las distintas modalidades o esquemas de aseguramiento de la población, así como sus prestaciones.

Las prestaciones ofrecidas por el IMSS son:

Riesgo de Trabajo (SRT)

Enfermedades y Maternidad (SEM)

Invalidez y Vida (SIV)

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV)

Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS)

A diciembre de 2024, la modalidad 10 cubría el 97.1% del total de las personas afiliadas al Régimen Obligatorio del IMSS, mientras que el Seguro Facultativo, o modalidad 32, representó el 89.8% del Régimen Voluntario.

El Seguro de Salud para la Familia (modalidad 33), la continuación voluntaria (modalidad 40) y los seguros para trabajadores al servicio de las administraciones pública federal, entidades federativas y municipios (modalidades 36, 38 y 42) abarcan 10.1%.

Hasta diciembre de 2024, la menor afiliación se reporta en patrones, personas físicas, personas trabajadoras independientes y la incorporación voluntaria de personas trabajadoras del campo, quienes, en conjunto, participan con 0.1% del aseguramiento voluntario.

¿Con cuáles me puedo pensionar?

Las modalidades que tienen disponible seguros por retiro (SRCV) son:

Obligatorio

Modalidad 10 - Trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad

Modalidad 13 - Trabajadores permanentes y eventuales del campo

Modalidad 14 - Trabajadores eventuales del campo cañero

Modalidad 17 - Reversión de cuotas por subrogación de servicios

Modalidad 30 - Productores de caña de azúcar

Voluntario

Modalidad 35 - Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio

Modalidad 40 - Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio

Modalidad 42 - Trabajadores al servicio de las administraciones pública federal, entidades federativas y municipios

Modalidad 43 - Incorporación voluntaria del campo al Régimen Obligatorio

Modalidad 44 - Trabajadores independientes

¿De qué depende que haya diferencia de beneficios?

La diferencia entre las coberturas y prestaciones son diferentes por las fuentes de financiamiento para cubrirlas. En algunos casos, se realizan mediante aportaciones de las personas empleadoras trabajadores y el Gobierno Federal, y otras recaen más por la persona trabajadora, como la modalidad 33.