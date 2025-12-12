Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿Cuáles son las modalidades de aseguramiento del IMSS y con cuál me puedo pensionar?

El IMSS tiene diferentes alternativas de cotización según el perfil de personas y los servicios disponibles. Te explicamos en qué se diferencian las principales modalidades.
vie 12 diciembre 2025 03:55 PM
¿Cuáles son las modalidades del IMSS y cuáles son los beneficios que ofrecen?
Según la Ley del Seguro Social (LSS), la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social comprende dos tipos de regímenes: el Obligatorio y el Voluntario. (IMSS Bienestar )

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la entidad encargada de gestionar la seguridad social de la población mexicana a través de atención a la salud, prestaciones económicas, y servicios sociales. Para esto, las personas son aseguradas a diferentes tipos de modalidades, las cuales varían de la situación específica, y cambian sus beneficios.

Te explicamos en qué consisten.

Publicidad

Regímenes de aseguramiento al IMSS

De acuerdo con la Ley de Seguro Social (IMSS), la afiliación al instituto se hace bajo dos regímenes: el Obligatorio y el Voluntario, y de ellos se desprenden diferentes modalidades con esquemas de prestaciones y requisitos diferentes.

Para empezar, ambos regímenes se diferencian por estas características:

Obligatorio: Ocurre cuando una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y remunerada, lo cual obliga el aseguramiento. Hasta diciembre de 2024, esta categoría concentra al 70.8% de la población asegurada.

Voluntario: Sucede cuando es producto de una decisión individual o colectiva para afiliarse al IMSS, mediante el seguro facultativo de estudiantes o por familiares (SSFAM). A diciembre de 2024, 29.2% de los aseguramientos en el Instituto forman parte de esta categoría.

Ambos regímenes tienen varios esquemas de aseguramiento, dependiendo de la situación de las personas: si son trabajadores permanentes o eventuales de la ciudad, del campo, estudiantes o independientes. A esto se le conoce como “modalidades”, y de ellas depende el tipo de seguros o beneficios sociales.

El Régimen Obligatorio contempla las modalidades 10, 12, 14, 17 y 30; mientras que el Voluntario engloba las modalidades 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43 y 44.

Modalidades del IMSS y beneficios que cubren

Una vez establecida la diferencia entre regímenes, falta explicar las distintas modalidades o esquemas de aseguramiento de la población, así como sus prestaciones.

Las prestaciones ofrecidas por el IMSS son:

Riesgo de Trabajo (SRT)
Enfermedades y Maternidad (SEM)
Invalidez y Vida (SIV)
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV)
Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS)

A diciembre de 2024, la modalidad 10 cubría el 97.1% del total de las personas afiliadas al Régimen Obligatorio del IMSS, mientras que el Seguro Facultativo, o modalidad 32, representó el 89.8% del Régimen Voluntario.

El Seguro de Salud para la Familia (modalidad 33), la continuación voluntaria (modalidad 40) y los seguros para trabajadores al servicio de las administraciones pública federal, entidades federativas y municipios (modalidades 36, 38 y 42) abarcan 10.1%.

Hasta diciembre de 2024, la menor afiliación se reporta en patrones, personas físicas, personas trabajadoras independientes y la incorporación voluntaria de personas trabajadoras del campo, quienes, en conjunto, participan con 0.1% del aseguramiento voluntario.

¿Con cuáles me puedo pensionar?

Las modalidades que tienen disponible seguros por retiro (SRCV) son:

Obligatorio

Modalidad 10 - Trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad
Modalidad 13 - Trabajadores permanentes y eventuales del campo
Modalidad 14 - Trabajadores eventuales del campo cañero
Modalidad 17 - Reversión de cuotas por subrogación de servicios
Modalidad 30 - Productores de caña de azúcar

Voluntario

Modalidad 35 - Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio
Modalidad 40 - Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio
Modalidad 42 - Trabajadores al servicio de las administraciones pública federal, entidades federativas y municipios
Modalidad 43 - Incorporación voluntaria del campo al Régimen Obligatorio
Modalidad 44 - Trabajadores independientes

¿De qué depende que haya diferencia de beneficios?

La diferencia entre las coberturas y prestaciones son diferentes por las fuentes de financiamiento para cubrirlas. En algunos casos, se realizan mediante aportaciones de las personas empleadoras trabajadores y el Gobierno Federal, y otras recaen más por la persona trabajadora, como la modalidad 33.

Publicidad

Tags

Instituto Mexicano del Seguro Social Seguros de salud

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad