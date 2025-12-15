Última semana de depósitos de la beca Rita Cetina para estos alumnos de secundaria

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, informó que durante diciembre se realiza el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios de las distintas becas del Bienestar, entre estas, la Rita Cetina. El pago de esta última es de 1,900 pesos por bimestre y es el último de 2025.

Las autoridades establecen un calendario con el que se hace la dispersión del dinero conforme a la primera letra del primer apellido, por lo que queda de la siguiente manera:

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Quiénes reciben la beca este 15 de diciembre?

Es decir, el 18 de diciembre es el último día en el que los beneficiarios recibirán el dinero en la tarjeta del Banco del Bienestar, y serán las propias autoridades de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez que den a conocer las próximas fechas del apoyo bimestral.

Con el objetivo de mantenerse in formados y no caer en noticias falsas, la Coordinación Nacional de Becas informa que se estrenan canales en WhatsApp, uno será local y tendrá la siguiente información:

• Fechas y lugares de las Asambleas Informativas.

• Ubicación de oficinas.

• Entregas de tarjetas.

En tanto, el canal nacional dará cuenta de la siguiente información:

Noticias importantes sobre tu beca a nivel nacional.

​​​​​​​• Primicias y actualizaciones sobre tu beca.

Para localizar el canal de tu entidad, da click en este enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

1. Busca el enlace de tu canal de estado y del canal nacional.2. Da clic en “Seguir”3. Abre la conversación del canal en WhatsApp4. Toca el ícono de la campanita y selecciona “Notificaciones activas” para recibir alertas de inmediato.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, la Beca Universal Rita Cetina, alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios.

Es decir, se tuvo un incremento de 58.2% derivado de una inversión de 75 mil millones de pesos que permitió ampliar la cobertura en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, destacó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un comunicado.