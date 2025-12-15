Cómo recuperar el ahorro de la Afore de un familiar fallecido paso a paso

¿Quién puede recuperar los recursos de la afore de una persona fallecida?

Jacob Wackerhausen (Getty Images)

El derecho a reclamar los recursos de una cuenta afore corresponde a los beneficiarios del titular. Estos se dividen en dos grupos.

Por un lado, están los beneficiarios legales, entre los que se encuentran el cónyuge, hijas e hijos menores de edad, hijas e hijos mayores que dependan económicamente del titular y, en determinados casos, la concubina o concubinario. También pueden ser beneficiarios el padre o la madre si vivían en el mismo hogar y dependían del titular de la cuenta.

En otro grupo se ubican los beneficiarios designados, que son las personas que el titular señaló expresamente en su afore cuando no existen beneficiarios legales o cuando estos no pueden reclamar los recursos. Si no hay beneficiarios designados ni legales, el acceso al dinero solo puede realizarse mediante una resolución judicial.

¿Qué recursos de la afore se pueden reclamar?

La recuperación de la afore no se limita a un solo fondo. Los beneficiarios pueden acceder a distintos recursos acumulados a lo largo de la vida laboral del titular.

Entre ellos se encuentra el ahorro para el retiro depositado en la Cuenta Individual. También pueden reclamarse las Aportaciones Voluntarias o complementarias, siempre que existan registros de estos depósitos.

Otro componente corresponde a los recursos de vivienda, en caso de que no hayan sido utilizados por el titular. Además, pueden existir fondos del SAR 92, si la cuenta aún conserva recursos de ese periodo.

¿Qué debes hacer si eres beneficiario?

El primer paso consiste en identificar si existe una cuenta afore a nombre de la persona fallecida. En caso de que el titular no hubiera realizado el registro de su afore, únicamente los beneficiarios pueden llevar a cabo ese trámite para localizar la Cuenta Individual y disponer de los recursos.

Durante este proceso, se solicita documentación para integrar un expediente que permita acreditar la relación con el titular y el derecho a reclamar los fondos. Contar con los documentos completos facilita el avance del trámite.

¿Dónde se hace el trámite para recuperar la afore?

South_agency (Getty Images/iStockphoto)

El trámite debe realizarse directamente en la afore en la que estaba inscrito el titular fallecido. No se gestiona ante bancos ni por intermediarios.

Si se desconoce en qué administradora estaba registrada la cuenta, es posible consultarlo mediante SARTEL, el servicio telefónico del sistema de ahorro para el retiro. La consulta se realiza llamando al 55 1328 5000, proporcionando el Número de Seguridad Social (NSS) si la persona cotizaba al IMSS, o la CURP si cotizaba al ISSSTE.

Una vez identificada la afore, el beneficiario debe acudir a esa institución para iniciar formalmente el trámite de recuperación de los recursos

¿Cuánto tiempo tarda la entrega de los recursos?

El plazo de resolución depende de que el expediente esté completo y cumpla con todos los requisitos solicitados. Una vez integrada correctamente la documentación, la afore cuenta con un máximo de 20 días hábiles para resolver el trámite y entregar los recursos correspondientes.

Los recursos de la afore no se pierden

Los recursos acumulados en una afore forman parte del patrimonio del trabajador y permanecen disponibles tras su fallecimiento. Recuperarlos es un derecho de los beneficiarios y existe un procedimiento definido para hacerlo efectivo.

Tener claridad sobre quién puede reclamar el ahorro y dónde iniciar el trámite permite que los recursos no queden sin reclamar y sean entregados conforme a lo que establece la ley.