¿Invertir en cetes o en la afore? Los mejores rendimientos dependen de tu edad

Qué son los Cetes: ventajas y desventajas de invertir en ellos

Los cetes son títulos de deuda emitidos por el gobierno federal que funcionan como una alternativa de inversión de bajo riesgo. La tasa que ofrecen depende del plazo contratado y de la referencia del Banco de México, lo que permite saber de antemano cuándo se podrá disponer del dinero y cuánto rendimiento entregará. Por esa razón suelen ser la puerta de entrada para quienes buscan invertir su aguinaldo sin comprometerlo al largo plazo.

Este instrumento permite iniciar con montos pequeños y sin intermediarios financieros, a través de plataformas oficiales y con procesos estandarizados. Esa accesibilidad facilita que personas sin experiencia comiencen a invertir sin necesidad de asesorías técnicas o grandes capitales.

Para valorar si es la opción adecuada, el especialista Ramón Bernardo Martínez Juárez recuerda que cualquier inversión debe partir de una regla básica:

“Cuando una persona tiene que tomar una decisión de dónde invertir recursos, siempre hay que tener una perspectiva de la medición del riesgo”.

El especialista sugiere considerar este instrumento como una herramienta táctica para resguardar dinero en el corto o mediano plazo, sobre todo cuando el objetivo es que no pierda valor frente a la inflación. No es una estrategia de construcción patrimonial para décadas, sino un instrumento funcional dentro de una estructura financiera más amplia.

Ventajas

- Inversión accesible desde montos pequeños (desde 100 pesos en plataformas oficiales).

- Bajo riesgo al estar respaldados por el gobierno federal.

- Plazos definidos que permiten planear el uso del dinero.

- Útiles para evitar la pérdida de valor del ahorro en el corto y mediano plazo.

Desventajas

- El dinero solo se libera al vencimiento del plazo elegido.

- Rendimientos más bajos frente a instrumentos diversificados.

- No está diseñado como estrategia principal de ahorro para el retiro.

- La ganancia real depende de inflación, impuestos y condiciones de mercado.

Qué es la Afore, ventajas y desventajas de invertir en esta opción

Las afores administran el ahorro para el retiro, pero también permiten aportaciones voluntarias que funcionan como un instrumento adicional de inversión. Estas aportaciones tienen un nivel de riesgo bajo porque están reguladas, supervisadas y gestionadas dentro de portafolios diversificados que incluyen distintos tipos de activos financieros.

El funcionamiento de la inversión se basa en combinar instrumentos con distintos niveles de riesgo y rendimiento para obtener un balance favorable. Sobre este principio, Martínez lo explica así:

“Las Afores arman canastas donde integran valores gubernamentales, bonos y algunas acciones que aportan rendimiento con riesgo moderado”.

Las aportaciones voluntarias pueden iniciarse con cantidades pequeñas y, aunque la ley permite retirarlas, requieren un trámite administrativo. Esto las coloca como un punto intermedio entre liquidez y ahorro a largo plazo: no sirven para emergencias inmediatas, pero sí para construir una reserva financiera futura.

Otro elemento clave es la finalidad. Mientras cetes está alineado al corto plazo, la Afore toma sentido cuando se piensa en construir ingresos para el retiro. Martínez matiza ese propósito al decir:

“Las aportaciones voluntarias no deben verse solo como un dinero disponible, sino como una herramienta que fortalece el retiro”.

Ventajas

- Bajo riesgo por regulación y supervisión financiera.

- Acceso a inversiones institucionales y portafolios diversificados.

- Rendimientos potencialmente superiores a cetes en el largo plazo.

- Funciona como base para fortalecer el ahorro para la jubilación.

Desventajas

- El retiro de aportaciones voluntarias requiere trámite y tiempo.

- Rendimientos sujetos al comportamiento del portafolio y del mercado.

- Menor liquidez inmediata comparada con instrumentos de corto plazo.

- No es adecuada para metas o gastos inmediatos.

Por qué las Afores ofrecen mayor rendimiento frente a los Cetes

La diferencia entre lo que se gana en Cetes y lo que puede rendir una aportación voluntaria en la afore "tiene que ver con el tiempo". Cetes funcionan mejor en periodos cortos porque entregan una tasa fija por el plazo contratado; en cambio, las aportaciones voluntarias están pensadas para mantenerse durante más tiempo, lo que permite que los rendimientos se acumulen. Con esa permanencia, el dinero no solo gana intereses, sino que esos intereses también generan ganancias adicionales, algo que no ocurre cuando el dinero entra y sale con frecuencia.

Ese diseño de largo plazo permite que las afores tengan acceso a oportunidades que funcionan mejor con paciencia y no con movimientos inmediatos. Aunque en el día a día los rendimientos puedan variar, la meta no es competir en periodos cortos, sino construir un resultado estable con el paso del tiempo. Sobre esta lógica, el especialista en finanzas personales Ramón Bernardo Martínez Juárez aclara que la perspectiva debe ser distinta:

“No se trata solo de ganar hoy; se trata de construir un resultado que te acompañe cuando ya no tengas ingresos laborales”.

Para entender cómo se comporta cada instrumento, Expansión realizó una simulación con una inversión hipotética de 1,000 pesos, usando los rendimientos publicados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para la población nacida entre 1990 y 1994, que corresponde a personas de 31 a 35 años, y las tasas vigentes de Cetes publicadas por el Banco de México. La comparación se hizo con una regla: como las Afores reportan rendimiento anual, se tomó únicamente el plazo más largo disponible en Cetes, equivalente a 707 días con una tasa de 7.85% anualizada.

A continuación, se enlistan las afores por generación que no superan el rendimiento de los cetes:

Personas nacidas a partir del año 2000

- Invercap (7.50%)

- Banamex (7.47%)

- Principal (7.25%)

- Azteca (7.19%)

- PensionISSSTE (7.10%)

- Coppel (6.87%)

Personas nacidas entre 1995 y 1999

- Invercap (7.55%)

- Banamex (7.47%)

- Principal (7.22%)

- PensionISSSTE (7.05%)

- Azteca (6.96%)

- Coppel (6.80%)

Personas nacidas entre 1990 y 1994

- Invercap (7.63%)

- Banamex (7.50%)

- PensionISSSTE (7.43%)

- Principal (7.22%)

- Azteca (6.96%)

- Coppel (6.83%)

Personas nacidas entre 1985 y 1989

- Invercap (7.60%)

- Banamex (7.49%)

- PensionISSSTE (7.43%)

- Principal (7.21%)

- Azteca (6.84%)

- Coppel (6.80%)

Personas nacidas entre 1980 y 1984

- Invercap (7.39%)

- Banamex (7.28%)

- PensionISSSTE (7.19%)

- Coppel (6.76%)

Personas nacidas entre 1975 y 1979

- Invercap (7.30%)

- Banamex (7.18%)

- PensionISSSTE (7.02%)

- Coppel (6.65%)

Personas nacidas entre 1970 y 1974

- SURA (7.52%)

- XXI-Banorte (7.50%)

- Inbursa (7.18%)

- PensionISSSTE (7.02%)

- Banamex (6.82%)

- Coppel (6.46%)

Personas nacidas entre 1965 y 1969

Todas las administradoras del grupo.

Personas nacidas entre 1960 y 1964

Todas las administradoras del grupo.