Si vas a invertir tu aguinaldo en una fintech, hay un claro ganador por su alto rendimiento

Qué es el aguinaldo

El aguinaldo es una práctica común en muchos países y está respaldado por la legislación laboral. Su objetivo es que los empleadores reconozcan y compartan las ganancias de la empresa con sus empleados, otorgando un ingreso adicional en el pago de nómina. El monto se calcula con base en el salario del trabajador y puede variar según las disposiciones legales de cada país.

Esta prestación se considera un derecho laboral. En México, el aguinaldo está exento de impuestos únicamente cuando equivale hasta a 30 días de salario mínimo mensual. Cualquier cantidad que supere ese umbral puede generar obligaciones fiscales para el trabajador, de acuerdo con la normativa vigente.

Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 87 que el aguinaldo debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre, sin excepción para trabajadores del sector privado que tengan derecho a esta prestación.

Rendimientos que ofrecen las fintech

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los rendimientos reportados por cada fintech, ordenados del rendimiento más alto al más bajo, considerando las tasas máximas disponibles según la información proporcionada.

Qué fintech ofrece mayor rendimiento para ahorrar el aguinaldo

La comparación de rendimientos anuales muestra que Ualá encabeza la tabla con una tasa de hasta 16% anual al 15 de diciembre del año en curso, siempre que se cumpla la condición de consumo mensual o dispersión de nómina. Ese porcentaje se mantiene como el más alto entre las fintech analizadas bajo el criterio de tasa anual.

Un segundo nivel lo comparten Nu, con su Cajita Turbo, y Stori, en su opción de ahorro a 60 días, ambas con 15% anual. En estos casos, el rendimiento se presenta sin requerir consumo, aunque sí bajo reglas específicas de cada producto.

Por debajo se ubican Mercado Pago y una modalidad intermedia de Ualá, con tasas de 13% anual, mientras que Klar concentra sus rendimientos más altos en productos con plazo y membresía Plus o Platino, con tasas que no superan el 8.50% anual.

Con base únicamente en la tasa anual, el mayor rendimiento para el aguinaldo se encuentra en las opciones que alcanzan entre 15% y 16%, siempre sujetas a las condiciones operativas definidas por cada fintech.