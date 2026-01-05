La beca Rita Cetina es oficial para primaria: así será el pago a estudiantes de primero a sexto

Las asambleas arrancarán en las escuelas primarias del país a partir de febrero, por lo que es importante estar atento a las fechas que den a conocer las autoridades de cada plantel escolar a los padres de familia y tutores, para que acudan a escuchar sobre los requisitos y la documentación que les den a conocer los servidores de la Nación.

Julio León destacó que en 2025 se tuvieron 8 millones 851,348 de beneficiarios de la Beca Rita Cetina con una inversión de más de 76,622 millones de pesos (mdp).

¿Quiénes accederán a la Beca Rita Cetina en primaria?

El funcionario federal explicó que los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.

“Ese será un apoyo único, que será un apoyo anual por estudiante. Estaremos integrando de primero a sexto grado a todos los estudiantes que se encuentren en un nivel público escolarizado”, explicó el funcionario en la Mañanera del Pueblo.

La Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria consistirá en un apoyo económico único para uniformes y útiles escolares. (Foto: Captura de pantalla video en YouTube Gobierno de México)

¿Cómo funciona actualmente la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico se otorga a alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria. El monto se destina de la siguiente manera:

- 1,900 pesos bimestrales por familia

- 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria registrado

El depósito se realiza en una tarjeta del Banco del Bienestar. Con ella se pueden realizar retiros en cajeros de la misma institución o pagos en establecimientos.

A diferencia de lo que se presentó este lunes 5 de enero en la Mañanera del Pueblo, la Beca para estudiantes de primaria tendrá un pago único anual de 2,500 pesos; mientras que los de secundaria recibirán el pago bimestralmente de 1,900 pesos.

Pueden tener la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por 30 meses, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos; además de que no se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

El funcionario federal explicó que desde 2019, cuando nació la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar los beneficiarios de las distintas becas (Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro) tuvieron un crecimiento, al pasar de 7.2 millones de beneficiarios en ese año a 13.3 millones en 2025; y se busca que para el cierre de 2026 se tengan 22.8 millones de becarios.