Quiénes deben realizar entrevista presencial para tramitar la visa

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la regla general establece que todos los solicitantes de visa de no inmigrante deben acudir a una entrevista presencial con un funcionario consular. Esta disposición incluye a menores de 14 años y a personas mayores de 79, grupos que anteriormente podían quedar fuera de ese requisito.

En qué casos se puede exentar la entrevista

A-1 - Jefe de Estado o Gobierno, ministros del gobiernos equivalentes a secretarios de gabinete de EU, representandes de las delegaciones de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA), familiares inmediatos de un titular de una visa A-1.

A-2 -Funcionarios de un gobierno extranjero o empleoeaod que vaya a trabajar en una embajada o consulado extranjero de EU; funcionario gubernamental que vaya a realizar tareas oficiales con el gobierno no por más de 90 días, miembros militares extranjeros estacionados en una base militar estadounidense; personal de representantes de la UE y la UA; familiares inmediatos de un titular de visa A-2

C-3 - Funcionarios gubernamentales que viajen a EU con una duración máxima de 29 días.

G-1 - Miembros de la misión permanente de un gobierno reconocido ante una organización internacional designada y sus familiares inmediatos.

G-2 - Representantes de un gobierno reconocido que viajan temporalmente a los Estados Unidos para asistir a reuniones de una organización internacional designada y sus familiares inmediatos.

G-3 - Representantes de gobiernos no reconocidos o no miembros y sus familiares directos

G-4 - Personas que vienen a los Estados Unidos para ocupar un puesto en una organización internacional designada, incluidas las Naciones Unidas, y sus familiares inmediatos.

NATO-1 a NATO-6 - Los funcionarios y empleados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que trabajarán para la OTAN en Estados Unidos

TECRO E-1 - Para personas extranjeras que visiten EU para establecer un tratado comercial.

También tendrán exención de entrevista los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial, así como aquellas personas que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Los tipo de visas mencionados anteriormente corresponden a:

B-1 - Otorgado con fines de negocios (consultar con socios comerciales, asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional, empresarial; liquidar una herencia o negociar un contrato).

B-2 Otorgada con fines de turismo (vacaciones, visita con amigos o familiares, realizar un tratamiento médico, participar en un evento social o deportivo en el que no se les pague, realizar cursos recreativos que no obtengan un título).

B1/B2 - Ambas actividades anteriores.

La elegibilidad de exención de entrevista se basa en las respuestas dadas a las preguntas durante el proceso de programación de la cita. Sin embargo, los oficiales consulares se reservan el derecho a solicitar una entrevista para cualquier solicitante de visa.

A diferencia de la versión anterior, ahora aplicarán más restricciones para los solicitantes de las visas, particularmente del tipo B-1, B-2, B1/B2.

Requistos adicionales para la exención

Para ser elegible a una exención de entrevista en el caso de la renovación de las visas B-1, B-2, B1/B2, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

- Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

- Que nunca se les ha negado una visa, a menos que dicha negación haya sido superada o condonada.

- No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

En el caso de los funcionarios consulares, podrán requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo.

Las personas que califiquen en el proceso de "Exención de entrevista", recibirán instrucciones sobre cómo enviar o entregar sus documentos en la sección consultar seleccionada, después de completar el flujo de programación de citas de vistas a través del sitio web.