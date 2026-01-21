Publicidad

Finanzas Personales

¿Puedo cambiar de Afore en menos de un año? Guía para elegir tu mejor opción para el retiro

Guía práctica para gestionar el cambio de Afore en línea o de forma presencial con claridad, desde la evaluación inicial hasta la confirmación del traspaso.
mié 21 enero 2026 01:53 PM
Aunque existe la posibilidad de solicitar orientación, el traspaso es un servicio autónomo que puede realizarse sin la intervención de un agente promotor. (Expansión|Gemini)

Elegir quién administra tu ahorro para el retiro influye directamente en el monto que se acumula a lo largo de la vida laboral. Por esa razón, conocer cómo cambiar de Afore se vuelve una decisión relevante cuando se busca mejorar el rendimiento, reducir comisiones o acceder a mejores servicios.

Entender cuántas veces se puede hacer este movimiento y bajo qué reglas permite evitar errores y realizar el trámite de forma directa, sin intermediarios ni gestiones innecesarias. El cambio es gratuito, tiene límites claros y sigue procedimientos definidos tanto en sucursal como en línea.

Cuántas veces puedes cambiarte de Afore

El cambio de Administradora de Fondos para el Retiro puede realizarse una vez al año y en una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te cambias a una Afore con mayor rendimiento. Esta regla aplica para todos los trabajadores y no depende del régimen de cotización ni del monto acumulado en la cuenta individual.

Antes de iniciar el trámite, la Condusef recomienda analizar tres elementos que permiten comparar opciones de forma objetiva. El primero es el Rendimiento Neto, que resulta de restar las comisiones a las ganancias obtenidas por la inversión de los recursos. El segundo corresponde a la comisión que cobra cada Afore por administrar la cuenta. El tercero se relaciona con los servicios, que incluyen resguardo de recursos, envío de estados de cuenta y canales de atención.

Aunque existe la posibilidad de solicitar orientación, el traspaso es un servicio autónomo que puede realizarse sin la intervención de un agente promotor.

Cómo cambiar de Afore de forma presencial

El trabajador puede cancelar la solicitud de traspaso, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a partir de aquel en que se efectuó el trámite. (Expansión|Gemini)

El primer paso consiste en contactar a la Afore elegida. Para ello existen varias alternativas: solicitar la visita de un agente para recibir información, acudir directamente a una sucursal o iniciar el trámite desde los canales que la administradora tenga habilitados.

Durante el proceso, la Afore debe verificar que el trabajador cuente con un Expediente de Identificación Electrónico. También está obligada a poner a disposición la solicitud de Constancia para Traspaso mediante un medio electrónico.

Una vez enviada la solicitud, la administradora procesa la información y, si el trámite es aceptado, entrega una contraseña. Con ella se puede obtener e imprimir la constancia correspondiente. Al finalizar, la Afore debe informar de manera clara el resultado del traspaso.

Cuánto tiempo tarda el cambio de Afore

El trámite para cambiar de Afore puede tardar hasta 20 días hábiles. Este plazo contempla la validación de la información, la generación de la constancia y la conclusión formal del traspaso entre administradoras.

Durante ese periodo, los recursos continúan resguardados y no se suspenden los derechos del trabajador sobre su cuenta individual.

Cómo cambiar de Afore en línea paso a paso

El cambio también puede realizarse desde un dispositivo móvil, siempre que el trabajador cuente con su Expediente Electrónico y haya descargado y activado AforeMóvil. Para activar la aplicación se solicita CURP, número de celular, correo electrónico y la creación de una contraseña.

Una vez dentro de la aplicación, el procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:

1. Ingresar a la aplicación y seleccionar el ícono “Servicios”.

2. Elegir la opción “Cambio de Afore”.

3. Registrar los datos que el sistema solicite para continuar con el trámite.

4. Tomar una fotografía del rostro para confirmar la identidad.

Posteriormente, la aplicación muestra cinco indicadores que ayudan a comparar de forma informada las opciones disponibles: el Índice de Rendimiento Neto, los rendimientos obtenidos en el último año y en los cinco años previos, las comisiones, el indicador de servicios y el indicador de inversiones.

Con esa información, el trabajador puede elegir la Afore de su preferencia y revisar una comparación directa entre la administradora actual y la nueva, considerando rendimiento, comisión y servicios. Si la información resulta satisfactoria, se debe presionar “continuar”.

El proceso concluye con la aceptación de la carta de derechos del usuario y la firma del contrato mediante la contraseña. Al finalizar el traspaso, la aplicación actualiza automáticamente la imagen y los colores de la nueva Afore seleccionada.

