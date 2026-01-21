¿Puedo cambiar de Afore en menos de un año? Guía para elegir tu mejor opción para el retiro

Elegir quién administra tu ahorro para el retiro influye directamente en el monto que se acumula a lo largo de la vida laboral. Por esa razón, conocer cómo cambiar de Afore se vuelve una decisión relevante cuando se busca mejorar el rendimiento, reducir comisiones o acceder a mejores servicios.
Entender cuántas veces se puede hacer este movimiento y bajo qué reglas permite evitar errores y realizar el trámite de forma directa, sin intermediarios ni gestiones innecesarias. El cambio es gratuito, tiene límites claros y sigue procedimientos definidos tanto en sucursal como en línea.