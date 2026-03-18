¿Se pagan impuestos por tener ahorros en el banco?

El dinero depositado en una cuenta bancaria no está sujeto al pago de impuestos por sí mismo.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el esquema fiscal vigente no grava los ahorros, por lo que mantener saldo en una cuenta —incluido el Banco del Bienestar— no genera una obligación directa ante el SAT.

La diferencia surge cuando ese dinero produce ganancias, ya que el sistema tributario no se aplica sobre el capital, sino sobre los rendimientos que se obtienen a partir de él.

¿Cuándo sí se generan impuestos por el dinero en el banco?

La obligación fiscal aparece únicamente cuando los recursos generan intereses o cualquier tipo de rendimiento financiero.

Estos ingresos se consideran acumulables y están sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En este caso, lo que se grava no es el dinero ahorrado, sino la ganancia que produce.

Este principio aplica para cualquier institución financiera, independientemente de si se trata de banca comercial o de entidades como el Banco del Bienestar.

Cómo funciona la retención de ISR en cuentas con rendimientos

El esquema fiscal contempla una retención provisional de ISR, que para 2026 se ubica en 0.9% anual sobre el monto del capital que genera los intereses.

Esta retención no constituye el impuesto definitivo. Se trata de un mecanismo diseñado para que los contribuyentes realicen pagos anticipados durante el año, lo que reduce la carga al momento de presentar la declaración anual.

Al cierre del ejercicio, el SAT calcula el impuesto real con base en los intereses obtenidos. A ese resultado se le restan las retenciones aplicadas previamente, por lo que el contribuyente únicamente paga la diferencia correspondiente.

De esta forma, el sistema distribuye el pago del impuesto a lo largo del año sin modificar el monto total que debe cubrirse.