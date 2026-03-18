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BBVA, Banamex y Banco del Bienestar: ¿El SAT te puede cobrar impuestos por ahorrar?

Tener dinero en el banco no siempre implica pagar impuestos. Aquí te explicamos en qué casos el SAT puede cobrar ISR y cómo funciona este esquema.
mié 18 marzo 2026 12:07 PM
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Las cuentas bancarias no siempre generan impuestos, pero los rendimientos sí pueden hacerlo. (ToucanStudios/Getty Images)

Mantener dinero en una cuenta bancaria es una práctica común entre quienes buscan organizar sus finanzas o resguardar sus ingresos. Sin embargo, entre usuarios del sistema financiero persiste una duda frecuente: ¿El ahorro genera impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

En el caso del Banco del Bienestar, esta inquietud cobra relevancia entre personas que reciben apoyos o conservan recursos en sus cuentas sin utilizarlos en instrumentos de inversión.

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¿Se pagan impuestos por tener ahorros en el banco?

El dinero depositado en una cuenta bancaria no está sujeto al pago de impuestos por sí mismo.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el esquema fiscal vigente no grava los ahorros, por lo que mantener saldo en una cuenta —incluido el Banco del Bienestar— no genera una obligación directa ante el SAT.

La diferencia surge cuando ese dinero produce ganancias, ya que el sistema tributario no se aplica sobre el capital, sino sobre los rendimientos que se obtienen a partir de él.

¿Cuándo sí se generan impuestos por el dinero en el banco?

La obligación fiscal aparece únicamente cuando los recursos generan intereses o cualquier tipo de rendimiento financiero.

Estos ingresos se consideran acumulables y están sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En este caso, lo que se grava no es el dinero ahorrado, sino la ganancia que produce.

Este principio aplica para cualquier institución financiera, independientemente de si se trata de banca comercial o de entidades como el Banco del Bienestar.

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No todo es ganancia en Cetes: el monto que obliga a pagar impuestos al SAT

Cómo funciona la retención de ISR en cuentas con rendimientos

El esquema fiscal contempla una retención provisional de ISR, que para 2026 se ubica en 0.9% anual sobre el monto del capital que genera los intereses.

Esta retención no constituye el impuesto definitivo. Se trata de un mecanismo diseñado para que los contribuyentes realicen pagos anticipados durante el año, lo que reduce la carga al momento de presentar la declaración anual.

Al cierre del ejercicio, el SAT calcula el impuesto real con base en los intereses obtenidos. A ese resultado se le restan las retenciones aplicadas previamente, por lo que el contribuyente únicamente paga la diferencia correspondiente.

De esta forma, el sistema distribuye el pago del impuesto a lo largo del año sin modificar el monto total que debe cubrirse.

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Ejemplo de cómo se calcula el impuesto por intereses

Si una persona mantiene 500 mil pesos en una cuenta que genera rendimientos, podría obtener aproximadamente 18,950 pesos de intereses reales en un año.

Sobre esa ganancia se calcula el ISR total, que en este ejemplo asciende a 4,737 pesos. Durante el año, la institución financiera aplica retenciones provisionales con base en la tasa vigente, por lo que al presentar la declaración anual solo se cubre la parte faltante.

Bajo este modelo, el pago final puede reducirse considerablemente porque una parte del impuesto ya fue cubierta de forma anticipada, sin que esto represente un incremento en la carga fiscal.

Quiénes están exentos o no obligados a declarar

El esquema también contempla facilidades para ciertos contribuyentes.

Los pequeños ahorradores con saldos menores a 206 mil pesos se mantienen exentos dentro de este mecanismo. Además, quienes registran ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos pueden optar por no presentar declaración anual.

Estas condiciones buscan simplificar el cumplimiento fiscal para quienes tienen menor capacidad contributiva, sin modificar el tratamiento de los ingresos por rendimientos.

A ello se suma la posibilidad de aplicar deducciones personales, como gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios o aportaciones al retiro, lo que incluso puede generar saldos a favor ante el SAT.

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