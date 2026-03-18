SAT pide nombres e historial de operaciones de criptomonedas por considerarse como actividad vulnerable

Además de los datos de identificación, también quedarán registrados los historiales de operaciones y la correspondencia comercial relacionada. Esta información será integrada en un expediente de identificación único, el cual quedará bajo resguardo por diez años.
Esto implica que, si el SAT o la autoridad competente abre una investigación años después de una transacción, la plataforma está obligada a tener el expediente disponible.
La medida es más bien positiva, y también puede beneficiar a los usuarios, ya que si en algún momento se requiere reclamar o aclarar una operación, en teoría, el registro debe existir y debe ser accesible.
Hay operaciones que deben ser reportadas
Además de guardar la información, también las plataformas tienen la obligación de realizar avisos formales al SAT cuando se realicen ciertas operaciones.
El primero aplica cuando el monto de una sola operación —compra, venta, transferencia— alcanza o supera el equivalente a 210 veces el valor diario de la UMA. En 2026, esto equivale a 24,635.10 pesos.
Si un usuario cruza esa línea, es un hecho que el SAT sabrá de la operación.
Ocurre igual con comisiones por el uso de la plataforma, siempre y cuando sean igual o mayor a 4 veces el valor de la UMA, o 469.24 pesos.
Entonces, no se necesita ser un gran inversor para que las operaciones sean registradas en el sistema antilavado. Una transacción de tamaño moderado con una comisión que supere los 452 pesos ya entra en el radar. Y la plataforma tiene hasta el día 17 del mes siguiente para enviar ese reporte.
Nuevamente, el que estas operaciones sean reportadas no significa que los usuarios sean investigados por hacer algo malo. El sistema de avisos funciona como un mecanismo de transparencia masiva. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibe esa información y la analiza buscando patrones anómalos.
Para un usuario común que opera con dinero lícito, el reporte es simplemente un registro administrativo. El problema aparece cuando alguien intenta usar las criptomonedas para mover dinero de origen ilegal, que es exactamente lo que la ley busca detectar.