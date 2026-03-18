SAT pide nombres e historial de operaciones de criptomonedas por considerarse como actividad vulnerable

Usar activos virtuales y criptomonedas puede ser una actividad vulnerable

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —conocida como Ley Antilavado o LFPIORPI—, se considera una actividad vulnerable

cuando una persona o entidad se dedica a la compra, venta, resguardo o transferencia activos virtuales que no están reconocidos por el Banco de México.

La misma ley entiende un activo virtual como “toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”.

No se considera un activo virtual la moneda de curso legal en el territorio nacional, las divisas o cualquier otro denominado como tal. Es decir, las transferencias bancarias en pesos, dólares u otra moneda extranjera no entran en esta categoría.

Activos similares a criptomonedas, en cambio, sí pueden considerarse objeto de una actividad vulnerable. Usarlas no significa que sea un acto ilegal o esté prohibido, sino que tienen el riesgo potencial de ser utilizadas con dinero ilícito.

Para evitarlo, o como contramedida, el SAT exige un sistema de vigilancia de las operaciones.

Entonces, las empresas exchanges o personas que se dedican profesionalmente a esta actividad son quienes asumen esta responsabilidad. De acuerdo con la ley, deben registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y darse de alta como “Operciones con activos virtuales”.

Tras esto, las empresas o personas que operan las plataformas de activos virtuales, deberán de realizar avisos al SAT cuando ocurran algunas operaciones que involucran directamente a los usuarios, y también sus datos personales.

Sin anonimato: Estos son los datos que exige el SAT

La obligación más fundamental que señala la ley es que estos servicios deben identificar plenamente a los usuarios. No basta el correo electrónico para hacer una cuenta y ya, sino que debe conocer y verificar su identidad basándose en documentos de identificación personal y conocer su actividad económica u ocupación.

En el caso de organizaciones y empresas, se deberá identificar a la persona física que es responsable de la misma.