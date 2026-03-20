¿Hasta qué año puedes pedir la devolución de impuestos?

La legislación permite solicitar saldos a favor correspondientes a los cinco ejercicios fiscales inmediatos anteriores, siempre que se haya presentado la declaración anual en esos periodos.

Esto significa que en 2026, cuando se presenta la declaración del ejercicio 2025, aún es posible pedir devoluciones desde 2021 en adelante. Cualquier saldo previo a ese rango queda fuera del periodo legal para reclamarlo.

El límite responde al plazo de prescripción fiscal, que establece el tiempo máximo en el que la autoridad está obligada a reconocer y devolver esos recursos.

¿Qué es un saldo a favor y por qué se genera?

Un saldo a favor surge cuando, tras presentar la declaración anual , el cálculo final del ISR resulta menor al monto que ya fue retenido o pagado durante el año.

Este escenario suele ocurrir cuando se incorporan deducciones personales, como gastos médicos o funerarios, o bien cuando se trata de contribuyentes con actividad empresarial que reportan gastos relacionados con su actividad.

Al reducir la base gravable, el impuesto determinado puede resultar inferior al que se pagó previamente. En ese punto, el contribuyente puede optar por solicitar la devolución o utilizar ese saldo para compensarlo en declaraciones futuras.

¿Cuánto tiempo tiene el SAT para devolver el dinero?

Una vez presentada la solicitud, la autoridad fiscal cuenta, en términos generales, con un plazo de hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución.

El monto a devolver no permanece fijo. Debe actualizarse considerando el paso del tiempo y los cambios en el nivel de precios desde que se generó el saldo hasta que se pone a disposición del contribuyente.

En caso de que el SAT no cumpla con el plazo establecido, se genera una obligación adicional: pagar intereses por la demora, calculados conforme a la tasa de recargos vigente.