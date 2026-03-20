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Los saldos a favor ante el SAT no se limitan al último año: así puedes pedir los de ejercicios anteriores

La ley permite solicitar saldos a favor de hasta cinco años atrás. Conoce los plazos, condiciones y qué hacer si el SAT no devuelve a tiempo.
vie 20 marzo 2026 02:31 PM
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La legislación permite solicitar saldos a favor correspondientes a los cinco ejercicios fiscales inmediatos anteriores, siempre que se haya presentado la declaración anual en esos periodos. (Andrzej Rostek/Getty Images)

Recuperar dinero del SAT no siempre se limita al último ejercicio fiscal. Los contribuyentes que presentaron su declaración anual pueden solicitar devoluciones de años anteriores, siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Ese derecho, sin embargo, tiene límites claros en el tiempo, condiciones específicas para su trámite y escenarios en los que la autoridad puede rechazar la solicitud. Entender cómo funciona este proceso permite no dejar dinero pendiente y saber cuándo aún es posible exigirlo.

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¿Hasta qué año puedes pedir la devolución de impuestos?

La legislación permite solicitar saldos a favor correspondientes a los cinco ejercicios fiscales inmediatos anteriores, siempre que se haya presentado la declaración anual en esos periodos.

Esto significa que en 2026, cuando se presenta la declaración del ejercicio 2025, aún es posible pedir devoluciones desde 2021 en adelante. Cualquier saldo previo a ese rango queda fuera del periodo legal para reclamarlo.

El límite responde al plazo de prescripción fiscal, que establece el tiempo máximo en el que la autoridad está obligada a reconocer y devolver esos recursos.

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¿Qué es un saldo a favor y por qué se genera?

Un saldo a favor surge cuando, tras presentar la declaración anual , el cálculo final del ISR resulta menor al monto que ya fue retenido o pagado durante el año.

Este escenario suele ocurrir cuando se incorporan deducciones personales, como gastos médicos o funerarios, o bien cuando se trata de contribuyentes con actividad empresarial que reportan gastos relacionados con su actividad.

Al reducir la base gravable, el impuesto determinado puede resultar inferior al que se pagó previamente. En ese punto, el contribuyente puede optar por solicitar la devolución o utilizar ese saldo para compensarlo en declaraciones futuras.

¿Cuánto tiempo tiene el SAT para devolver el dinero?

Una vez presentada la solicitud, la autoridad fiscal cuenta, en términos generales, con un plazo de hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución.

El monto a devolver no permanece fijo. Debe actualizarse considerando el paso del tiempo y los cambios en el nivel de precios desde que se generó el saldo hasta que se pone a disposición del contribuyente.

En caso de que el SAT no cumpla con el plazo establecido, se genera una obligación adicional: pagar intereses por la demora, calculados conforme a la tasa de recargos vigente.

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¿En qué casos pueden rechazar la devolución?

No todas las solicitudes avanzan automáticamente. Existen situaciones en las que el trámite puede detenerse o incluso darse por no presentado.

Uno de los casos ocurre cuando el contribuyente o su domicilio fiscal aparecen como no localizados en el RFC, lo que invalida la solicitud desde el inicio.

También pueden presentarse errores en la información enviada. En esos escenarios, la autoridad solicita aclaraciones y otorga un plazo de 10 días para corregir los datos. Si no se atiende ese requerimiento, el trámite se considera abandonado.

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¿Cómo solicitar la devolución paso a paso?

Para pedir un saldo a favor de ejercicios anteriores, el proceso se realiza a través de los canales digitales del SAT y requiere completar correctamente cada etapa:

1. Accede al Buzón Tributario con tu RFC y contraseña o mediante e.firma.

2. Revisa que tus datos personales y domicilio fiscal estén correctos antes de continuar.

3. Captura la información del trámite, incluyendo el origen de la devolución y el tipo de solicitud.

4. Completa todos los campos requeridos en el formato electrónico.

5. Adjunta la documentación digital necesaria que respalde tu solicitud.

6. Verifica que la información sea correcta y envía el trámite utilizando tu e.firma.

7. Descarga y conserva el acuse electrónico como comprobante del proceso.

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Tags

Declaración anual Impuestos Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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