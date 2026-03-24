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Finanzas Personales

Pensión IMSS abril 2026: fecha exacta del próximo pago y dónde cobrarlo

La pensión del IMSS cuenta con un calendario oficial de pagos que ya está confirmado. Revisa aquí los detalles sobre la dispersión, bancos participantes y próximos depósitos.
mar 24 marzo 2026 09:34 AM
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Las pensiones del IMSS se destinan a los trabajadores que han cotizado en el instituto durante su periodo laboral y que han alcanzado la edad de jubilación, o bien, aquellos que se han incapacitado por algún tipo de invalidez. (Andrzej Rostek/Getty Images)

En los próximos días los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el pago correspondiente al mes de abril de 2026. Tener clara la fecha de depósito permite planear gastos y compromisos de manera anticipada.

Si aún no conoces la fecha de depósito, te dejamos toda la información sobre los días, los bancos autorizados y los diferentes tipos de pensiones a los que puedes acceder como asegurado o beneficiario.

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¿Cuándo depositan la pensión IMSS en abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del instituto, el próximo pago de pensión será depositado el miércoles 1 de abril de 2026. El depósito se realizará directamente en la cuenta bancaria registrada por cada persona durante su trámite de pensión.

En los casos en que la pensión se pague a través de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o de una aseguradora, las condiciones de entrega dependen de lo establecido por esas instituciones. Por ello es importante mantener contacto con la entidad correspondiente para conocer la fecha exacta de acreditación.

Así quedan las fechas de pago para lo que resta de 2026

Si aún no conoces todas las fechas de pago, aquí te dejamos la lista completa para que puedas planear tus finanzas:

- 4 de mayo
- 1 de junio
- 1 de julio
- 3 de agosto
- 1 de septiembre
-1 de octubre
- 2 de noviembre
- 1 de diciembre

Bancos y entidades financieras autorizadas para cobrar la pensión

La institución tiene convenios con diversas entidades financieras para asegurar que los pensionados reciban su pago sin cobro de comisiones. Además, estas instituciones participan como receptoras de cuotas del Seguro Social, aportaciones a la vivienda y pagos de Afore.

El listado de entidades con convenio vigente 2023-2025 incluye:

Attendo, Banco Azteca, Bancrea, Banorte, Bayport, BX+, CI Banco, Consubanco, Consupago, Crediapoyo, Credifiel, Crédito Express, Crédito Fácil, Crédito Maestro, Dimex, Exitus Credit, Falgo, CFI Apoyo, Profuturo GNP, HSBC, Inbursa, Libertad, Más Nómina, Mifel, Monte de Piedad, Opcipres, PRE15NA y Scotiabank.

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Tipos de pensiones en el IMSS

Hay diversas modalidades de pensión que cubren diferentes situaciones de los asegurados y sus familiares.

- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se otorga a quienes cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.

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- Pensión de retiro anticipado. Disponible para quienes desean pensionarse antes de los 60 años, siempre que cuenten con recursos suficientes en su cuenta individual.

- Pensión de incapacidad permanente. Aplica cuando un riesgo de trabajo, accidente o enfermedad impide continuar con la actividad laboral.

- Pensión de invalidez. Se concede a la persona asegurada que queda imposibilitada para trabajar. Puede ser temporal o permanente.

- Pensión de orfandad. Beneficia a hijas o hijos de personas aseguradas o pensionadas fallecidas hasta los 15 años, o entre 16 y 25 años si estudian.

- Pensión de viudez. Dirigida a la esposa(o) o concubina(o) de la persona asegurada o pensionada fallecida.

- Pensión de ascendientes. Para padre o madre que dependían económicamente del asegurado o pensionado fallecido, siempre que no existan cónyuge, concubina(o) ni hijos con derecho.

Contacto para dudas o aclaraciones

Ante cualquier irregularidad o inquietud sobre el pago de tu pensión, puedes comunicarte al número telefónico 800 623 2323. Debes seleccionar la opción 3, “Pensionados”, para recibir atención directa de un representante del IMSS.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Pensiones

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