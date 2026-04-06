¿A qué hora conviene hacer tu declaración anual? Estos son los momentos que evitan fallas y saturaciones

Mejor horario para presentar la declaración anual: cuándo hay menos saturación en el SAT

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Los registros del calendario del SAT muestran que la menor afluencia de contribuyentes se concentra en un rango muy específico del día. De acuerdo con estos datos, el mejor momento para presentar la declaración anual es entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.

Al consultar cada fecha dentro del calendario, se despliega una gráfica de demanda por horario en la que ese bloque nocturno y de madrugada aparece de forma constante como el de menor actividad. Esto significa que el sistema recibe menos accesos simultáneos, lo que reduce la posibilidad de saturación.

Elegir este horario no solo facilita el acceso al portal, también permite avanzar en el llenado del formulario sin interrupciones relacionadas con el tráfico de usuarios.

Qué días conviene hacer la declaración anual: así cambia la afluencia durante la semana

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Además del horario, el comportamiento del sistema también varía según el día. El calendario del SAT identifica que los niveles más bajos de acceso se registran entre jueves, viernes, sábado y domingo.

Dentro de ese esquema, los indicadores utilizan una escala de colores para reflejar la demanda. Los días marcados en verde y amarillo corresponden a menor afluencia, mientras que naranja y rojo indican periodos con mayor saturación.

La distribución muestra que, hacia el cierre de la semana y durante el fin de semana, el número de contribuyentes que ingresan al sistema disminuye en comparación con otros días, lo que convierte a esas fechas en una opción más estable para realizar el trámite.

Multas por no presentar la declaración anual: lo que establece el Código Fiscal

No cumplir con la declaración anual dentro de abril tiene consecuencias económicas directas. De acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se pueden imponer multas que van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.