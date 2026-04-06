¿A qué hora conviene hacer tu declaración anual? Estos son los momentos que evitan fallas y saturaciones

Sin embargo, los propios datos del calendario oficial permiten identificar los mejor horarios y días en los que la demanda baja y, con ello, disminuye el riesgo de fallas, interrupciones o tiempos de espera prolongados al momento de presentar el trámite.
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Mejor horario para presentar la declaración anual: cuándo hay menos saturación en el SAT
Los registros del calendario del SAT muestran que la menor afluencia de contribuyentes se concentra en un rango muy específico del día. De acuerdo con estos datos, el mejor momento para presentar la declaración anual es entre las 11:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.
Al consultar cada fecha dentro del calendario, se despliega una gráfica de demanda por horario en la que ese bloque nocturno y de madrugada aparece de forma constante como el de menor actividad. Esto significa que el sistema recibe menos accesos simultáneos, lo que reduce la posibilidad de saturación.
Elegir este horario no solo facilita el acceso al portal, también permite avanzar en el llenado del formulario sin interrupciones relacionadas con el tráfico de usuarios.
Qué días conviene hacer la declaración anual: así cambia la afluencia durante la semana
Además del horario, el comportamiento del sistema también varía según el día. El calendario del SAT identifica que los niveles más bajos de acceso se registran entre jueves, viernes, sábado y domingo.
Dentro de ese esquema, los indicadores utilizan una escala de colores para reflejar la demanda. Los días marcados en verde y amarillo corresponden a menor afluencia, mientras que naranja y rojo indican periodos con mayor saturación.
La distribución muestra que, hacia el cierre de la semana y durante el fin de semana, el número de contribuyentes que ingresan al sistema disminuye en comparación con otros días, lo que convierte a esas fechas en una opción más estable para realizar el trámite.
Multas por no presentar la declaración anual: lo que establece el Código Fiscal
No cumplir con la declaración anual dentro de abril tiene consecuencias económicas directas. De acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se pueden imponer multas que van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.
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Además de la sanción inicial, la autoridad fiscal tiene la facultad de requerir el cumplimiento hasta en tres ocasiones, otorgando un plazo de 15 días entre cada requerimiento.
El propio Código establece en el artículo 41 que, si no se atienden estos llamados, se aplicarán las sanciones correspondientes. En ese sentido, se precisa que “tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”.
Cumplir con el pago de estas multas no sustituye la obligación original. Aun después de la sanción, el contribuyente deberá presentar la declaración pendiente.
Cómo afecta no declarar al cumplimiento fiscal ante el SAT
Más allá de las multas, omitir la declaración anual puede generar un impacto en la Opinión de Cumplimiento del SAT, también conocida como 32-D.
Este documento acredita que una persona se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales y suele ser solicitado en distintos trámites. Un cambio negativo en esta constancia puede limitar procesos administrativos o requisitos en los que se exige demostrar cumplimiento ante la autoridad fiscal.