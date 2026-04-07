Paso a paso para revisar si el SAT ya depositó tu saldo a favor

1. Entra al portal oficial del SAT

Ingresa a sat.gob.mx y selecciona la opción “continuar en el sitio” para acceder al portal.

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2. Ubica la sección de trámites

Ya dentro de la página, entra al apartado de “más trámites y servicios”.

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3. Dirígete al menú de devoluciones

Busca la opción “constancias, devoluciones y notificaciones” y, dentro de ese menú, selecciona “devoluciones y compensaciones”.

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4. Abre la consulta del estatus

En esa sección, da clic en “devoluciones y compensaciones”. Después debes seleccionar la opción "estado de tu devolución".

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5. Ingresa a tu Buzón Tributario

Para consultar la información, el sistema pedirá acceso al Buzón Tributario. Ahí puedes entrar con tu e.firma o con tu RFC y contraseña.

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6. Selecciona la devolución automática de ISR

Una vez dentro, ubica el apartado “consulta de trámites” y elige “devolución automática de ISR”, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

7. Muestra las solicitudes registradas

Después, da clic en “mostrar solicitudes” para que el sistema despliegue la información disponible sobre tu trámite.

8. Revisa el estatus de tu devolución

En ese apartado podrás saber si tu saldo a favor se encuentra en proceso de validación, rechazado o en proceso de pago.

Cuánto tarda el SAT en depositar el saldo a favor tras la declaración anual

El tiempo de devolución del saldo a favor está definido por ley. El SAT cuenta con un plazo de hasta 40 días hábiles para realizar el depósito después de presentada la solicitud.

Sin embargo, en el caso de devoluciones automáticas, la autoridad fiscal ha señalado que el proceso suele ser más rápido cuando no hay modificaciones en la información precargada. Según explicó Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, el promedio de devolución es de 4.5 días en estos casos.

Además, el monto también influye en el procedimiento. Cuando el saldo a favor es igual o mayor a 10,001 pesos, se requiere el uso de e.firma para solicitar la devolución. Si la cantidad es menor, basta con ingresar con contraseña.