Tras enviar la declaración anual , una de las dudas más comunes es saber si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya procesó la devolución de impuestos y en qué etapa se encuentra.
Aunque el depósito puede tardar desde unos días hasta varias semanas, el portal de la dependencia permite consultar en tiempo real si el saldo a favor está en revisión, fue rechazado o ya se encuentra en proceso de pago, siempre que se siga el procedimiento correcto dentro del sistema.
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Paso a paso para revisar si el SAT ya depositó tu saldo a favor
1. Entra al portal oficial del SAT
Ingresa a sat.gob.mx y selecciona la opción “continuar en el sitio” para acceder al portal.
2. Ubica la sección de trámites
Ya dentro de la página, entra al apartado de “más trámites y servicios”.
3. Dirígete al menú de devoluciones
Busca la opción “constancias, devoluciones y notificaciones” y, dentro de ese menú, selecciona “devoluciones y compensaciones”.
4. Abre la consulta del estatus
En esa sección, da clic en “devoluciones y compensaciones”. Después debes seleccionar la opción "estado de tu devolución".
5. Ingresa a tu Buzón Tributario
Para consultar la información, el sistema pedirá acceso al Buzón Tributario. Ahí puedes entrar con tu e.firma o con tu RFC y contraseña.
6. Selecciona la devolución automática de ISR
Una vez dentro, ubica el apartado “consulta de trámites” y elige “devolución automática de ISR”, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
7. Muestra las solicitudes registradas
Después, da clic en “mostrar solicitudes” para que el sistema despliegue la información disponible sobre tu trámite.
8. Revisa el estatus de tu devolución
En ese apartado podrás saber si tu saldo a favor se encuentra en proceso de validación, rechazado o en proceso de pago.
Cuánto tarda el SAT en depositar el saldo a favor tras la declaración anual
El tiempo de devolución del saldo a favor está definido por ley. El SAT cuenta con un plazo de hasta 40 días hábiles para realizar el depósito después de presentada la solicitud.
Sin embargo, en el caso de devoluciones automáticas, la autoridad fiscal ha señalado que el proceso suele ser más rápido cuando no hay modificaciones en la información precargada. Según explicó Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, el promedio de devolución es de 4.5 días en estos casos.
Además, el monto también influye en el procedimiento. Cuando el saldo a favor es igual o mayor a 10,001 pesos, se requiere el uso de e.firma para solicitar la devolución. Si la cantidad es menor, basta con ingresar con contraseña.
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Por qué el SAT puede rechazar tu devolución y qué hacer
En algunos casos, el sistema puede indicar que la devolución fue rechazada. Esto ocurre cuando el SAT detecta inconsistencias en la declaración anual que requieren corrección.
Entre las razones más comunes se encuentran la omisión de ingresos, deducciones que no cumplen requisitos, documentación insuficiente o errores en la cuenta CLABE donde se realizará el depósito.
Cuando esto sucede, el sistema solicita ajustes mediante una declaración complementaria, en la que se deben corregir los datos o integrar la información faltante. En caso de existir diferencias, también puede generarse un saldo a cargo que deberá cubrirse.
Sin declaración no hay devolución: multas y sanciones del SAT
No presentar la declaración anual no solo impide acceder a una devolución, también genera sanciones económicas que establece el Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I, las multas van de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación no declarada.
Además, la autoridad puede requerir el cumplimiento hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.
El Anexo 5 de la Resolución Miscelánea para 2026 actualiza estos montos y contempla otros escenarios:
- De 2,050 a 50,710 pesos por no atender requerimientos o presentar información fuera de plazo.
- De 19,460 a 38,890 pesos por no presentar avisos obligatorios.
- De 20,790 a 41,590 pesos por no presentar declaraciones en medios electrónicos o hacerlo fuera de tiempo.
Aun pagando las multas, la obligación de presentar la declaración sigue vigente.