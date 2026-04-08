Quién tiene derecho a la pensión por viudez en el IMSS y bajo qué condiciones se otorga

Dentro del IMSS, la pensión por viudez corresponde exclusivamente al cónyuge de la persona asegurada o pensionada fallecida.

Para que el derecho sea reconocido, es necesario que el asegurado haya acumulado al menos 150 semanas de cotización cuando la causa de muerte no esté relacionada con un riesgo de trabajo. En caso de fallecimiento derivado de un riesgo laboral, este requisito no es exigible.

Además, la persona solicitante debe acreditar el vínculo matrimonial conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social, lo que implica presentar documentación oficial que valide la relación con la persona fallecida.

Otro elemento clave es que la persona asegurada debe encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación de derechos al momento del fallecimiento, condición necesaria para que proceda el otorgamiento de la pensión.

Qué documentos necesitas para tramitar la pensión por viudez en el IMSS

El trámite exige reunir documentos tanto de la persona asegurada o pensionada fallecida como de quien solicita la pensión. Los requisitos cambian según el caso:

Documentos de la persona asegurada fallecida

- Acta de defunción

- Acta de nacimiento (o adopción/reconocimiento)

- Estado de cuenta de la Afore o contrato firmado (solo si cotizó a partir del 1 de julio de 1997)

Si el fallecimiento fue por riesgo de trabajo

- Dictamen ST-3 (Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo)

Si la persona fallecida ya era pensionada

- Acta de defunción

Si la persona pensionada está desaparecida

- Copia certificada de la denuncia ante el Ministerio Público

Aplica cuando han pasado más de un mes sin tener noticias de su paradero y permite acceder a una pensión provisional.