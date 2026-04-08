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¿Cómo tramitar la pensión por viudez en el IMSS e ISSSTE?

Conoce quién puede acceder a la pensión por viudez en el IMSS e ISSSTE, qué documentos debes presentar y cómo realizar el trámite paso a paso para evitar retrasos o rechazos.
mié 08 abril 2026 01:30 PM
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El trámite de pensión por viudez varía entre IMSS e ISSSTE, con requisitos y procesos distintos según cada institución. (simonmayer/Getty Images)

Acceder a una pensión por viudez en México implica cumplir requisitos específicos y presentar documentos ante la institución correspondiente. Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establecen condiciones distintas según el tipo de relación con la persona fallecida, el historial laboral y la documentación disponible.

Conocer qué pide cada instituto y cómo iniciar el trámite evita retrasos y rechazos en el proceso.

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Quién tiene derecho a la pensión por viudez en el IMSS y bajo qué condiciones se otorga

Dentro del IMSS, la pensión por viudez corresponde exclusivamente al cónyuge de la persona asegurada o pensionada fallecida.

Para que el derecho sea reconocido, es necesario que el asegurado haya acumulado al menos 150 semanas de cotización cuando la causa de muerte no esté relacionada con un riesgo de trabajo. En caso de fallecimiento derivado de un riesgo laboral, este requisito no es exigible.

Además, la persona solicitante debe acreditar el vínculo matrimonial conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social, lo que implica presentar documentación oficial que valide la relación con la persona fallecida.

Otro elemento clave es que la persona asegurada debe encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación de derechos al momento del fallecimiento, condición necesaria para que proceda el otorgamiento de la pensión.

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Qué documentos necesitas para tramitar la pensión por viudez en el IMSS

El trámite exige reunir documentos tanto de la persona asegurada o pensionada fallecida como de quien solicita la pensión. Los requisitos cambian según el caso:

Documentos de la persona asegurada fallecida

- Acta de defunción
- Acta de nacimiento (o adopción/reconocimiento)
- Estado de cuenta de la Afore o contrato firmado (solo si cotizó a partir del 1 de julio de 1997)

Si el fallecimiento fue por riesgo de trabajo

- Dictamen ST-3 (Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo)

Si la persona fallecida ya era pensionada

- Acta de defunción

Si la persona pensionada está desaparecida

- Copia certificada de la denuncia ante el Ministerio Público

Aplica cuando han pasado más de un mes sin tener noticias de su paradero y permite acceder a una pensión provisional.

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Documentos de la persona beneficiaria (esposa o esposo)

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma

- Comprobante de domicilio reciente

- Documento bancario con número de cuenta y CLABE. (A nombre de la persona beneficiaria, con nivel 4 sin límite de depósito).

- Acta de nacimiento

- Acta de matrimonio

Dónde y cómo se realiza el trámite en el IMSS

Una vez reunidos los requisitos, el siguiente paso consiste en acudir a las ventanillas de Control de Prestaciones en la Unidad de Medicina Familiar que corresponda al domicilio.

Ahí se debe suscribir la solicitud de pensión dentro del horario de atención, que normalmente es de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas. La correcta integración del expediente es determinante para que el proceso avance sin observaciones.

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Qué documentos necesitas para tramitar la pensión por viudez en el ISSSTE, ya sea por matrimonio o concubinato

En el caso del ISSSTE, el trámite puede ser realizado por la persona registrada como deudo del trabajador fallecido.

Para acceder debes presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente de la viuda o viudo
  • Acta de matrimonio
  • Acta de nacimiento de la persona solicitante
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Acta de defunción del trabajador o trabajadora derechohabiente
  • Identificación oficial del trabajador fallecido
  • Último comprobante de pago del trabajador o trabajadora

Cómo se tramita la pensión por viudez en el ISSSTE paso a paso

El procedimiento se realiza de forma presencial en el área de pensiones de la subdelegación correspondiente a la delegación estatal o regional más cercana al domicilio.

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Primero se solicita formalmente la pensión por causa de muerte, posteriormente se entrega la documentación requerida y, una vez validada, se emite la concesión de pensión.

Cumplidos los requisitos, la resolución es inmediata tras la validación documental y el primer pago se realiza en un plazo aproximado de 10 días hábiles. Este trámite no tiene costo y no requiere agendar cita previa.

Qué pasa si no se realiza el trámite de pensión por viudez

No iniciar el procedimiento implica que las personas beneficiarias pierdan el acceso a la pensión derivada del fallecimiento del trabajador, lo que puede afectar directamente su estabilidad económica.

Por ello, contar con la documentación completa y acudir oportunamente a la institución correspondiente es fundamental para asegurar el reconocimiento del derecho.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Seguridad social

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