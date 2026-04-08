Más que productos, experiencias: así es la banca Singular by Scotiabank

Para las personas que están dedicadas a múltiples tareas y a veces tienen poco tiempo para planear sus transacciones financieras, lo mejor es tener acceso a un servicio bancario personalizado y de rápida respuesta, lo cual es uno de los puntos fundamentales de la banca Singular by Scotiabank. Asimismo, cuentan con el servicio de concierge disponible 24/7 para reservas, viajes y otras opciones.

De esta manera, la banca Singular by Scotiabank pone al cliente en el centro y va más allá de los productos financieros tradicionales, al ofrecer servicios con un equipo de Especialistas Financieros que orientan las decisiones de inversión y metas financieras de acuerdo con las necesidades particulares de las personas, quienes descubrirán una banca singularmente única.

Legales:

(*)El programa de lealtad de ScotiaRewards está sujeto a cambios sin previo aviso en la equivalencia, transferencia y vigencia de los ScotiaPesos. Para poder redimir ScotiaPesos, la Tarjeta de Crédito deberá estar vigente y al corriente en sus pagos al momento de la redención. Consulta más información del programa de lealtad en: Términos y condiciones ScotiaRewards.

(1) CAT de la promoción a Meses sin Intereses 0.0% sin IVA, Tasa de Interés 0.0% anual fija. Para fines informativos y de comparación.

(2) Al registrarte al beneficio, tendrás accesos ilimitados para ti. Además, cuentas con la posibilidad de invitar hasta 10 acompañantes en total por año sin costo. A partir del onceavo acompañante se cobrará un importe de $35 USD por acompañante adicional. Al ingresar a la sala se hará un pre cargo de $1 USD por cada persona que ingrese con el fin de validar que la Tarjeta de Crédito Singular by Scotiabank Infinite se encuentre vigente y activa, este pre cargo no será cobrado al cliente y será cancelado en 7 días hábiles máximo, siempre y cuando no exceda de 10 acompañantes al año. Los cargos que sean efectivos se cobrarán máximo dos cortes posteriores al ingreso a la sala con el concepto Lounge Key INC. Consulta las Salas LoungeKey donde no podremos brindarte el servicio.

(**) Aplican las compras realizadas en moneda nacional en cualquier comercio durante los primeros 30 días naturales a partir de la fecha de contratación y activación de la tarjeta de crédito. Monto mínimo de compra: $3,000 pesos. No aplican compras acumuladas, pago de anualidad, pagos gubernamentales, gastos notariales, compras a plazos, disposiciones en efectivo ni campañas de uso. El monto máximo para diferir a Meses sin Intereses es de hasta el 70% de la línea de crédito otorgada. Sujeto al disponible de la línea de crédito. Esta promoción no es automática, el cliente deberá llamar al Centro de Atención Telefónica al 55 5728 1900 para solicitar el diferimiento a 6 Meses sin Intereses de las compras realizadas. Las compras quedarán parcializadas en 48 horas hábiles después de la solicitud. Se sugiere solicitar el alta de esta promoción antes de la fecha de corte para evitar la generación de intereses, en caso de que se hayan generado intereses, no serán bonificables ni diferibles. Solo serán elegibles las compras que no hayan sido liquidadas antes de la solicitud de la promoción. Promoción exclusiva para clientes de Tarjeta de Crédito Scotiabank que estén al corriente en sus pagos, activas y sin bloqueo al momento de solicitar la promoción. CAT de la promoción a Meses sin Intereses 0.0% sin IVA, Tasa de Interés 0.0% anual fija. Para fines informativos y de comparación.

Consulta más información en: https://www.scotiabank.com.mx/singular-by-scotiabank.asp

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