Revisa tu lista de útiles 2026: los cuadernos y mochilas ya cuestan 23% más que el año pasado

El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 ya está cerca, pero este año, la lista de útiles escolares cuesta 12.3% más que en 2025, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Esto implica que el gasto pasó de 3,386.03 pesos en 2025 a 3,802.23 pesos en 2026, pero el aumento no es igual para todos los productos. Algunos artículos con mayores incrementos están los seis cuadernos de cuadro chico profesional, que subieron 23.47%, mientras que una mochila pasó de 700 a aproximadamente 770 pesos.
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Y el gasto no termina en la lista de útiles. ANPEC estima que los elementos básicos completos pueden llegar hasta 12,422.06 pesos por estudiante, 13.8% más que los 10,916.02 pesos del año pasado.
Los útiles escolares que más caros en 2026
Si vas a comprar la lista escolar, hay algunos artículos a los que conviene prestar especial atención porque son los que más aumentaron de precio entre 2025 y 2026.
El mayor incremento porcentual corresponde a los seis cuadernos de cuadro chico profesional de 100 hojas, cuyo precio pasó de 240.67 a 297.15 pesos, un aumento de 56.48 pesos o 23.47%.
Después aparecen:
Dos cuadernos de rayas profesional: pasaron de 83.47 a 96.82 pesos, un aumento de 15.99%.
Marcatextos en paquete: de 82.48 a 93.60 pesos, un incremento de 13.48%.
Cartulinas fosforescentes: de 67.93 a 76.76 pesos, 13% más.
Papel autoadherible para forrar: de 311.36 a 351.83 pesos, un alza de 13%.
Fomi de colores: de 101.61 a 114.81 pesos, 12.99% más.
Corrector de pluma: de 74.30 a 83.95 pesos, un incremento de 12.99%.
La mochila también aumentó su costo
ANPEC estima que este artículo pasó de 700 a 770 pesos, es decir, 70 pesos más que el año pasado, equivalente a un aumento de 10%.
Le siguen:
Guía de apoyo de actividades: 35 pesos más.
Estuche de pinturas: 19.68 pesos adicionales.
Por eso, aunque algunos productos tienen aumentos porcentuales mayores, la mochila, los cuadernos y el papel para forrar son de los artículos que pueden generar un impacto más visible en el presupuesto.
La lista de útiles no es todo lo que tendrás que pagar
Los 3,802.23 pesos que ANPEC calcula para la lista de útiles representan únicamente una parte del gasto que implica regresar a clases.
Al sumar otros elementos necesarios para el inicio del ciclo escolar, la organización estima que el equipamiento básico puede llegar hasta 12,422.06 pesos por estudiante.
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El año pasado, este mismo cálculo era de 10,916.02 pesos, por lo que el incremento es de aproximadamente 13.8%. Esto es por los uniformes y el calzado, cuyo costo puede alcanzar 4,895 pesos, 11.25% más que en 2025.
De acuerdo con la estimación, el uniforme diario cuesta alrededor de 1,210 pesos, mientras que el deportivo llega a los 1,485 pesos. A esto se suman aproximadamente 900 pesos por cada par de zapatos o tenis.
¿Cuánto gastarás mensualmente en el ciclo escolar?
ANPEC calcula que las familias pueden enfrentar alrededor de 4,000 pesos mensuales adicionales por estudiante durante el ciclo escolar. Esto se divide en:
Transporte escolar: alrededor de 2,500 pesos mensuales.
Alimentación diaria o lunch: aproximadamente 1,500 pesos al mes.
Estos gastos pueden variar dependiendo de la escuela, la distancia entre el domicilio y el plantel y la forma en que cada familia prepare o compre los alimentos.
- Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional y uno de rayas profesional.
- Lápiz.
- Goma.
- Sacapuntas.
- Tijeras de punta roma.
- Lápiz adhesivo.
- Lápices de colores o pinturas de cera
- 50 hojas blancas.
Para segundo grado, se añade un color bicolor, en cuanto a tercer grado, se pide dos cuadernos de cuadrícula chica y un cuaderno de rayas, regla, junto a los otros materiales.
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Para cuarto, quinto y sexto grado, la SEP contempla cuatro cuadernos de cuadrícula chica y uno de rayas, además de lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo, tijeras, colores, juego de geometría y 50 hojas blancas.
¿Y qué necesitan los estudiantes de secundaria?
Para los tres grados de secundaria, la lista sugerida incluye: