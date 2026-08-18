Revisa tu lista de útiles 2026: los cuadernos y mochilas ya cuestan 23% más que el año pasado

Y el gasto no termina en la lista de útiles. ANPEC estima que los elementos básicos completos pueden llegar hasta 12,422.06 pesos por estudiante, 13.8% más que los 10,916.02 pesos del año pasado.

Los útiles escolares que más caros en 2026

Si vas a comprar la lista escolar, hay algunos artículos a los que conviene prestar especial atención porque son los que más aumentaron de precio entre 2025 y 2026.

El mayor incremento porcentual corresponde a los seis cuadernos de cuadro chico profesional de 100 hojas, cuyo precio pasó de 240.67 a 297.15 pesos, un aumento de 56.48 pesos o 23.47%.

Marcatextos, cartulinas, fomi y correctores se encuentran entre los materiales que aumentaron más de 10% este año. (Cortesía SXC)

Después aparecen:

Dos cuadernos de rayas profesional: pasaron de 83.47 a 96.82 pesos, un aumento de 15.99%.

Marcatextos en paquete: de 82.48 a 93.60 pesos, un incremento de 13.48%.

Cartulinas fosforescentes: de 67.93 a 76.76 pesos, 13% más.

Papel autoadherible para forrar: de 311.36 a 351.83 pesos, un alza de 13%.

Fomi de colores: de 101.61 a 114.81 pesos, 12.99% más.

Corrector de pluma: de 74.30 a 83.95 pesos, un incremento de 12.99%.

La mochila también aumentó su costo

ANPEC estima que este artículo pasó de 700 a 770 pesos, es decir, 70 pesos más que el año pasado, equivalente a un aumento de 10%.

Le siguen:

Guía de apoyo de actividades: 35 pesos más.

Estuche de pinturas: 19.68 pesos adicionales.

Por eso, aunque algunos productos tienen aumentos porcentuales mayores, la mochila, los cuadernos y el papel para forrar son de los artículos que pueden generar un impacto más visible en el presupuesto.

La lista de útiles no es todo lo que tendrás que pagar

Los 3,802.23 pesos que ANPEC calcula para la lista de útiles representan únicamente una parte del gasto que implica regresar a clases.

Al sumar otros elementos necesarios para el inicio del ciclo escolar, la organización estima que el equipamiento básico puede llegar hasta 12,422.06 pesos por estudiante.