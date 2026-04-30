¿Habrá bancos el 1 de mayo?

De acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el próximo viernes 1 de mayo, las entidades financieras suspenderán operaciones al público.

Apegándose a la LFT, las personas trabajadoras de los bancos descansarán como cualquier persona empleada, por lo que las personas usuarias deben considerarlo para anticipar sus trámites o solicitudes con las entidades.

Los cajeros automáticos o la banca digital seguirán funcionando, por lo que podrán realizar sus operaciones con esta modalidad.

No solo los bancos descansan

De acuerdo con la autoridad, "las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones".

Este concepto es más amplio que los bancos, sino también engloban al sector de fondos de inversión, sector bursátil, banca de desarrollo, del ahorro y crédito popular, uniones de créditos o instituciones de tecnología financiera.

Por ejemplo: sofipos, sofomes o fondos de inversión.

¿Qué otros días de 2026 no abren los bancos?

16 de septiembre,

2 y 16 de noviembre

12 y 25 de diciembre

¿Qué se celebra el 1 de mayo?

El 1 de mayo se celebra en México el Día del Trabajo debido a que durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones obreras y sus afiliados decidieron conmemorar públicamente esta fecha como día internacional del trabajo a partir de 1913.

Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1º de mayo, en el que participaron más de 25 mil trabajadores, recuerda el gobierno de México. Durante el periodo posrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. Mejorar las condiciones laborales es una de las premisas de esta fecha conmemorativa en el país.

Al paso del tiempo, la conmemoración del 1º de mayo se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto, que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente.