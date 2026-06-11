Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿Apostarás en el Mundial? Que no rebase el 3% de tus ingresos

Expertos en finanzas personales recomiendan que las apuestas en este Mundial sean de hasta el 3% de tus ingresos y que evites el endeudamiento.
jue 11 junio 2026 11:00 AM
Añadir Expansión en Google
La euforia del Mundial 2026 dura semanas, la deuda por apostar mal dura todo el año: consejos para no endeudarte
Los expertos consideran que se debe apostar máximo un 3% de tus ingresos. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Que la euforia por la Copa del Mundo 2026 no te lleve a tomar una de las peores decisiones financieras.

Con la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, el arranque de los juegos y la predilección por ciertos jugadores, las apuestas con amigos o en línea pueden sonar a una idea divertida pero mal ejecutada se convertirá en una tortura el resto del año.

Expertos en finanzas personales recomiendan que si vas a apostar lo hagas haciendo un presupuesto y evitando a toda costa pedir un crédito para este fin.

Lee: Inauguración del Mundial 2026 en vivo

Publicidad

Nadia Jiménez, coach experta en finanzas personales, considera que gastar hasta un 3% de tus ingresos puede ser un monto sano para tu bolsillo.

“Dependerá de qué tanto estás dispuesto a perder”, añadió Adolfo Ruiz, responsable de comunicación y relaciones públicas de Grupo Financiero (Bx+). “Hay muchos elementos que no consideramos a la hora de hacer las apuestas, por ejemplo, los momios”.

Los momios son el valor numérico que indica la probabilidad de que ocurra un evento deportivo y la cantidad de dinero que ganarás en caso de acertar con el pronóstico.

Adolfo Ruiz aconseja que de la parte de tu presupuesto destinada al entretenimiento (que se sugiere sea del 30% aproximadamente) uses entre un 5 y un 10% de ese dinero a las apuestas, es decir hasta un 3% de tu ingreso total.

El experto recomienda también tener muy claro un monto a ganar o perder antes de salirse de las apuestas para evitar que la euforia evolucione a una enfermedad como la ludopatía.

Lee: Mega marcha del 11 de junio en CDMX en vivo

¿Las apuestas se consideran una inversión?

Las opiniones de los expertos sobre si se puede considerar a las apuestas como un instrumento de inversión están divididas pero coinciden en algo: son de altísimo riesgo.

La premisa de las inversiones es que a mayores rendimientos, mayor es el riesgo de hacerlo. Uno ejemplo de estas inversiones son las criptomonedas.

“En las inversiones de alto riesgo tenemos esta especulación que es en lo que se basan justamente las apuestas”, señala Jiménez.

Pero Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Banamex, dijo que para considerarse una inversión, el instrumento debe generar un valor económico que aunque puede ser volátil como en las acciones se genera valor de largo plazo.

“Tal vez sí hay gente que apuesta de forma profesional. Obviamente tiene que utilizar modelos estadísticos, bases de datos, hacer cálculos de probabilidades, de diversificación y la probabilidad de ganancia”, destacó Ordaz.

Pero Jiménez cuenta que ha asesorado a personas que generan recursos mediante las apuestas como un ingreso adicional. “Cuándo les pregunto cómo se hacen de sus ingresos he escuchado cada vez más a personas que me dicen que apuestan y logran ingresos de hasta 10,000 pesos”.

Publicidad

¿Qué hacer con el dinero ganado en apuestas?

Juan Luis Ordaz señaló que muchos juegos de azar o tipos de apuestas están diseñados para que la probabilidad de ganar en varias ocasiones sea baja.

“En muchos casos, las personas terminan perdiendo dinero pues así es como están diseñados muchos juegos”, explicó. “Por eso si el valor esperado es negativo, quizás lo más adecuado en casi de ganar es retirarse”.

Sin embargo, en casos en los que la suerte juegue a tu favor Nadia Jiménez considera que una buena idea es invertir un 20 o 25% de esas ganancias en instrumentos de inversión como los Cetes u otros de renta fija.

La especialista destaca que aunque estos rendimientos pueden no ser atractivos en un principio, ya que la tasa de interés de referencia es de 6.5%, al menos generan una ganancia garantizada.

Adolfo Ruiz considera que dependiendo del monto que se gane en las apuestas, se puede ahorrar una parte o gastarlo en algún “gustito” como vacaciones o la compra de algún bien.

Incluso los expertos consideran que parte de las ganancias se pueden volver a apostar pero cuidando de nunca tocar ahorros ni de buscar una deuda para “recuperar” el dinero perdido.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que uno de los riesgos de apostar es caer en la ludopatía.

“La ludopatía no solo afecta los ingresos presentes, sino que también pone en riesgo el patrimonio acumulado. Es común que las personas con este trastorno recurran a la venta de bienes, como vehículos, electrodomésticos o incluso propiedades, para financiar su adicción”, advierte la dependencia.

Publicidad

Tags

Apuesta Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Mundial de Futbol 2026

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad