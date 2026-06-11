La euforia del Mundial 2026 dura semanas, la deuda por apostar mal dura todo el año: consejos para no endeudarte

Nadia Jiménez, coach experta en finanzas personales, considera que gastar hasta un 3% de tus ingresos puede ser un monto sano para tu bolsillo.

“Dependerá de qué tanto estás dispuesto a perder”, añadió Adolfo Ruiz, responsable de comunicación y relaciones públicas de Grupo Financiero (Bx+). “Hay muchos elementos que no consideramos a la hora de hacer las apuestas, por ejemplo, los momios”.

Los momios son el valor numérico que indica la probabilidad de que ocurra un evento deportivo y la cantidad de dinero que ganarás en caso de acertar con el pronóstico.

Adolfo Ruiz aconseja que de la parte de tu presupuesto destinada al entretenimiento (que se sugiere sea del 30% aproximadamente) uses entre un 5 y un 10% de ese dinero a las apuestas, es decir hasta un 3% de tu ingreso total.

El experto recomienda también tener muy claro un monto a ganar o perder antes de salirse de las apuestas para evitar que la euforia evolucione a una enfermedad como la ludopatía.

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¿Las apuestas se consideran una inversión?

Las opiniones de los expertos sobre si se puede considerar a las apuestas como un instrumento de inversión están divididas pero coinciden en algo: son de altísimo riesgo.

La premisa de las inversiones es que a mayores rendimientos, mayor es el riesgo de hacerlo. Uno ejemplo de estas inversiones son las criptomonedas.

“En las inversiones de alto riesgo tenemos esta especulación que es en lo que se basan justamente las apuestas”, señala Jiménez.

Pero Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Banamex, dijo que para considerarse una inversión, el instrumento debe generar un valor económico que aunque puede ser volátil como en las acciones se genera valor de largo plazo.

“Tal vez sí hay gente que apuesta de forma profesional. Obviamente tiene que utilizar modelos estadísticos, bases de datos, hacer cálculos de probabilidades, de diversificación y la probabilidad de ganancia”, destacó Ordaz.

Pero Jiménez cuenta que ha asesorado a personas que generan recursos mediante las apuestas como un ingreso adicional. “Cuándo les pregunto cómo se hacen de sus ingresos he escuchado cada vez más a personas que me dicen que apuestan y logran ingresos de hasta 10,000 pesos”.