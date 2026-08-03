Nu se prepara para operar como banco

Nu llegó a México, en 2019, con la figura de SA y después de tres años se convirtió en una Sociedad Financiera Popular (Sofipo). Ahora se transforma y, a partir del 6 de agosto, empezará a operar como banco.
Derivado de este cambio, podrá brindar mayor respaldo regulatorio, protección para el dinero de sus clientes y tendrá la posibilidad de otorgar nuevos servicios en el futuro.
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Como parte de la estrategia, el 5 de agosto se efectuará la migración técnica planificada de la infraestructura y, entre las 17:30 y las 22:00 horas, su app estará pausada temporalmente, incluyendo transferencias SPEI, consulta de saldos y descarga de estados de cuenta, entre otras.
Sin embargo, los usuarios deben estar tranquilos, porque su dinero permanecerá seguro y sus tarjetas de débito y crédito continuarán funcionando con normalidad.
Asimismo, una vez que pase la ventana de transición, podrán utilizar la app de Nu de manera habitual, ya que seguirá siendo la misma para mantener la sencillez y practicidad que caracteriza a sus servicios financieros digitales.
Bajo esta nueva figura regulatoria, el dinero de los clientes estará protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con una cobertura hasta 16 veces mayor de la que maneja una Sofipo. En resumen, Nu seguirá siendo Nu, pero con la solidez de un banco.
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El banco digital más grande
El 9 de julio de 2026, Nu México recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar sus operaciones como institución de banca múltiple. Esto significa un paso trascendental, ya que se posiciona como el banco digital más grande de México, con más de 15 millones de clientes.
“Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades. Seguimos con la ambición de consolidarnos como el banco más amado de México”.
Armando Herrera, CEO de Nu México.
Desde 2019 hasta la fecha, los usuarios mexicanos han ahorrado aproximadamente 48,500 millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencias. Sin embargo, lo más destacado de los servicios de Nu es su contribución a la forma en que las personas manejan sus finanzas, ofreciendo una experiencia digital y más ágil en cada una de sus transacciones desde la app.
De acuerdo con Nu México , cerca del 60% de sus clientes opina que ahora utiliza menos efectivo. Además, el 86% considera que Nu ha tenido un impacto positivo en su vida al otorgarles un mayor control sobre sus finanzas.