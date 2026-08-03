Nu se prepara para operar como banco

Como parte de la estrategia, el 5 de agosto se efectuará la migración técnica planificada de la infraestructura y, entre las 17:30 y las 22:00 horas, su app estará pausada temporalmente, incluyendo transferencias SPEI, consulta de saldos y descarga de estados de cuenta, entre otras.

Sin embargo, los usuarios deben estar tranquilos, porque su dinero permanecerá seguro y sus tarjetas de débito y crédito continuarán funcionando con normalidad.

Asimismo, una vez que pase la ventana de transición, podrán utilizar la app de Nu de manera habitual, ya que seguirá siendo la misma para mantener la sencillez y practicidad que caracteriza a sus servicios financieros digitales.

Bajo esta nueva figura regulatoria, el dinero de los clientes estará protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con una cobertura hasta 16 veces mayor de la que maneja una Sofipo. En resumen, Nu seguirá siendo Nu, pero con la solidez de un banco.