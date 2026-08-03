Ford fue la primera armadora instalada en México

(ford.mx)

Muchos podrían pensar que Nissan , Toyota o alguna otra marca con fuerte presencia en el país fue la primera en fabricar vehículos en México. Sin embargo, ese lugar le corresponde a Ford. De acuerdo con la historia de la compañía, inició operaciones en territorio nacional en 1925 y, apenas un año después, en agosto de 1926, inauguró la Planta de San Lázaro, considerada el inicio de la manufactura automotriz de Ford en México.

Aquel proyecto comenzó en un momento complejo. Tras la Revolución Mexicana, el país aún enfrentaba un periodo de inestabilidad, aunque la empresa identificó una oportunidad en el talento de los trabajadores mexicanos. Como la fabricación de automóviles era una actividad prácticamente nueva en el territorio nacional, técnicos de Ford Detroit viajaron a la Ciudad de México para capacitar al personal local en los procesos de manufactura. Esa transferencia de conocimientos permitió formar a las primeras generaciones de especialistas que impulsarían el crecimiento de la industria automotriz mexicana.

El éxito de la primera planta llevó a Ford a expandirse por México

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La respuesta del mercado fue tan positiva que la capacidad de San Lázaro pronto resultó insuficiente. Apenas tres años después, en 1929, Ford inauguró la Planta La Villa, diseñada por el arquitecto industrial Albert Kahn, quien desarrolló un complejo enfocado en mejorar la eficiencia de la producción sin descuidar la experiencia de la sala de ventas.

Desde sus primeros años alcanzó una capacidad cercana a los 100 vehículos diarios y, en menos de una década, produjo alrededor de 42,000 unidades. Aquella expansión confirmó que México contaba con mano de obra capaz de sostener el crecimiento de una industria que apenas comenzaba a consolidarse.