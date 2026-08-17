¿Tienes una prenda en Monte de Piedad? Profeco explica cómo reclamar si ya pagaste

Sin embargo, presentar la reclamación no significa que Profeco pueda ordenar automáticamente que te entreguen la prenda ni que la recuperación sea inmediata. Monte de Piedad señala que este procedimiento es individual, optativo y está sujeto a la definición de la autoridad.

¿Quién puede solicitar la devolución?

La alternativa está dirigida a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño y todavía no pueden recuperar físicamente el artículo debido a la suspensión de actividades.

Monte de Piedad señala que quienes ya liquidaron sus empeños podrán recuperar sus prendas una vez que se reanuden las operaciones.

Sin embargo, la institución también abrió la posibilidad de que quienes así lo prefieran recurran a ConciliaExprés o directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para solicitar la devolución.

Por ello, antes de iniciar el trámite, es importante recalcar que si todavía debes dinero del empeño, ConciliaExprés no sustituye el pago del préstamo. Solo las personas que ya pagaron el desempeño y la prenda sigue en la sucursal pueden presentar una reclamación para solicitar su devolución.

¿Cómo funciona ConciliaExprés?

ConciliaExprés es un mecanismo de Profeco para atender controversias de consumo mediante conciliación con proveedores que participan en el programa.

La propia Profeco tiene un formulario de “Solicitud de Reclamación Conciliaexprés”, en el que pide datos del consumidor, proveedor, número de servicio y una descripción del problema.

En el caso de Monte de Piedad, el procedimiento puede iniciarse de manera remota.

¿Cómo se puede realizar el trámite para recuperar tu prenda de Monte de Piedad?

Antes de presentar la reclamación, es necesario contar con lo siguiente:

- Contrato original del empeño.

- Comprobante de que realizaste el pago del desempeño.

- Identificación y datos de contacto.

- Información de la sucursal donde realizaste el empeño.

- Número de contrato o boleta.

- Cualquier comprobante o comunicación que tengas relacionada con la solicitud de devolución.