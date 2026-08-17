¿Tienes una prenda en Monte de Piedad? Profeco explica cómo reclamar si ya pagaste

La huelga de Nacional Monte de Piedad ha provocado que miles de personas no puedan acceder a su prenda, pero existe una vía para presentar una reclamación ante Profeco y solicitar la devolución de tu prenda.
A través de ConciliaExprés, un mecanismo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pueden resolver las controversias entre consumidores y proveedores. Nacional Monte de Piedad confirmó que sus clientes pueden recurrir a este programa durante la suspensión de actividades de sus sucursales distribuidas en todo el país.
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Sin embargo, presentar la reclamación no significa que Profeco pueda ordenar automáticamente que te entreguen la prenda ni que la recuperación sea inmediata. Monte de Piedad señala que este procedimiento es individual, optativo y está sujeto a la definición de la autoridad.
¿Quién puede solicitar la devolución?
La alternativa está dirigida a los clientes que ya cumplieron con el pago completo de su empeño y todavía no pueden recuperar físicamente el artículo debido a la suspensión de actividades.
Monte de Piedad señala que quienes ya liquidaron sus empeños podrán recuperar sus prendas una vez que se reanuden las operaciones.
Sin embargo, la institución también abrió la posibilidad de que quienes así lo prefieran recurran a ConciliaExprés o directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para solicitar la devolución.
Por ello, antes de iniciar el trámite, es importante recalcar que si todavía debes dinero del empeño, ConciliaExprés no sustituye el pago del préstamo. Solo las personas que ya pagaron el desempeño y la prenda sigue en la sucursal pueden presentar una reclamación para solicitar su devolución.
¿Cómo funciona ConciliaExprés?
ConciliaExprés es un mecanismo de Profeco para atender controversias de consumo mediante conciliación con proveedores que participan en el programa.
En el caso de Monte de Piedad, el procedimiento puede iniciarse de manera remota.
¿Cómo se puede realizar el trámite para recuperar tu prenda de Monte de Piedad?
Antes de presentar la reclamación, es necesario contar con lo siguiente:
- Contrato original del empeño.
- Comprobante de que realizaste el pago del desempeño.
- Identificación y datos de contacto.
- Información de la sucursal donde realizaste el empeño.
- Número de contrato o boleta.
- Cualquier comprobante o comunicación que tengas relacionada con la solicitud de devolución.
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Después de esto, ConciliaExprés abre un canal de conciliación entre el consumidor y el proveedor para buscar una solución.
La conciliación busca que ambas partes lleguen a una solución, pero en este caso Monte de Piedad ha remarcado en diferentes comunicados que las prendas permanecen dentro de las sucursales y no tienen la forma de acceder a estas.
Por eso, Profeco puede intervenir para gestionar la reclamación, pero no significa que el artículo vaya a salir inmediatamente de la bóveda.
Las otras modalidades para exigir tu prenda
Profeco también tiene disponible el Teléfono del Consumidor para orientación y atención. Los números publicados por la dependencia son:
- 55 5568 8722, para Ciudad de México y área metropolitana.
- 800 468 8722, para el resto del país.
La propia Profeco recomienda utilizar estos canales para recibir orientación sobre las alternativas disponibles.
De forma presencial se puede acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025, para solicitar por escrito la devolución de sus prendas, acreditando el pago del desempeño y presentando el contrato original.
Monte de Piedad ante la Profeco
Antes del 1 de octubre de 2025, cuando inició la huelga, Profeco ya había planteado esta vía para atender a los clientes afectados de Monte de Piedad.
En febrero de 2024, Profeco invitó a Nacional Monte de Piedad a unirse al sistema cuando otra suspensión de actividades afectó a sus clientes. En aquella ocasión, la Procuraduría explicó que buscaba utilizar ConciliaExprés para atender rápidamente los reclamos y facilitar la recuperación de prendas.
¿Monte de Piedad garantiza que te devolverá la prenda?
La institución señala que las prendas de clientes que ya cumplieron sus obligaciones permanecen resguardadas y su devolución está garantizada una vez que concluya el proceso y se reanuden las operaciones.
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Nacional Monte de Piedad asegura que los artículos permanecen resguardados en las bóvedas de sus sucursales y cuentan con cobertura de seguro.
Además, la institución señala que los contratos que ya fueron liquidados quedan concluidos y que las prendas podrán recuperarse cuando se restablezca el servicio.
Para quienes todavía mantienen un préstamo activo, Monte de Piedad también mantiene opciones de pago y refrendo mediante Mi Monte Web, Mi Monte App, Banamex, OXXO y SPEI, según el tipo de operación.