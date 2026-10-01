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Alza al derecho de vía ferroviario preocupa a puertos por impacto en costos de transporte intermodal

Operadores portuarios advierten que elevar de 1.25% a 3% el derecho ferroviario podría encarecer la logística y afectar inversiones necesarias para ampliar capacidad.
jue 01 octubre 2026 03:25 PM
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Contecon, Manzanillo, atraviesa un momento crítico de expansión en su capacidad ferrovía, al aumentar de 2,000 a 4,000 kilómetros de vía al interior de su terminal.
El ferrocarril moviliza actualmente 15% de la carga que sale de Contecon Manzanillo hacia centros industriales y de consumo. (Sean Rayford/Getty Images)

Manzanillo, Colima.- La propuesta para elevar 140% el derecho de vía ferroviaria comienza a generar preocupación más allá de las empresas que operan los trenes. En los puertos, donde el ferrocarril es un eslabón para sacar mercancías de las terminales hacia los principales centros de consumo e industriales del país, el ajuste también es seguido de cerca.

Contecon Manzanillo, la terminal de contenedores con mayor capacidad en México, considera que cualquier aumento que termine afectando la competitividad del transporte ferroviario puede repercutir en toda la cadena logística, justo cuando la empresa prepara una expansión para elevar su capacidad de atención de trenes.

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La propuesta incluida en el P aquete Económico 2027 plantea elevar la tasa por el uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas de 1.25% a 3% sobre los ingresos de las empresas.

Para las terminales portuarias, el efecto no se limita al costo de mover un tren. El ferrocarril forma parte del sistema intermodal que permite conectar los puertos con las zonas industriales y de consumo del país.

“Cualquier medida que vaya en contra del dinamismo y los flujos comerciales, sea de un lado o de otro, al final hace que los grupos comerciales se vean afectados, entonces, si hay aranceles, si hay mayores procesos administrativos, todo eso va retrasando y al final todo tiene un coste”, señala José Antonio Contreras, CEO de Contecon Manzanillo, en entrevista con Expansión.

Contecon apuesta por más trenes

La preocupación ocurre mientras Contecon avanza en un plan de expansión de 230 millones de dólares para ampliar su infraestructura, tanto en grúas como en capacidad ferroviaria.

La terminal, subsidiaria de la filipina International Container Terminal Services, prevé duplicar de 2,000 a 4,000 kilómetros la extensión de vías férreas dentro de sus instalaciones. El objetivo es que la capacidad ferroviaria pueda duplicarse hacia 2030.

Actualmente, alrededor de 15% de los volúmenes que salen de Contecon Manzanillo lo hacen por ferrocarril. La terminal realiza dos viajes diarios mediante Ferromex, perteneciente a Grupo México .

Con una capacidad de hasta 60 vagones por viaje, la ruta desde Contecon Manzanillo hacia Ciudad de México tarda alrededor de 12 horas. Hacia ciudades del Bajío, como Guadalajara, el recorrido toma entre siete y ocho horas.

Ferromex es uno de los dos grandes operadores de la industria ferroviaria de carga en México, junto con Canadian Pacific Kansas City (CPKC). La conexión con Contecon permite que parte de los contenedores que llegan al puerto por vía marítima continúen su recorrido hacia los principales centros industriales y de consumo del país.

Para Contreras, el porcentaje actual representa una oportunidad de crecimiento, particularmente frente a mercados donde el ferrocarril tiene una participación mucho mayor en el movimiento de carga.

“En Manzanillo llegamos a 15% de carga a través de ferrocarril, cuando en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje es, justo, al revés. Vemos una gran oportunidad. Ojalá que se pueda aprovechar y que finalmente tengamos un buen sistema ferroviario. Vemos que es uno de los valores más importantes de México, que no se ha explotado todavía”, añade.

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El costo puede recorrer toda la cadena

Para Contecon, el posible efecto de la medida no necesariamente se quedaría en las empresas ferroviarias.

Contreras considera que las alzas en los costos de transporte difícilmente pueden ser absorbidas de manera permanente por los operadores, por lo que terminan trasladándose a otros participantes de la cadena logística y, eventualmente, al precio de los productos.

“Al final eso se va a traducir es un incremento de costos. Si a las empresas de ferrocarril les cobran, en vez de uno, dos, ese uno de diferencia va a ir directamente en el repercutido del precio, y eso se transmite finalmente al consumidor al final. La factura siempre la paga el que compra el producto”, comenta.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) también ha expresado su preocupación por la modificación planteada a la Ley Federal de Derechos y se encuentra analizando sus implicaciones.

El organismo sostiene que el sector ferroviario de carga ha mantenido un nivel elevado de inversión durante las últimas casi tres décadas. De acuerdo con la AMF, las empresas han destinado más de 16,000 millones de dólares a la modernización y ampliación de la capacidad del sistema, incluidos el mantenimiento y rehabilitación de vías, la renovación de locomotoras y carros especializados, así como terminales y tecnología.

“Durante los últimos 28 años, el sector ferroviario de carga ha realizado inversiones significativas para ampliar, mantener y modernizar la infraestructura ferroviaria del país. Este esfuerzo ha permitido fortalecer la capacidad y competitividad del sistema, así como consolidar la confianza y colaboración con los ferrocarriles de Estados Unidos y Canadá, que continúan apostando por el mercado mexicano y por el potencial de Norteamérica como una de las regiones económicas más dinámicas y competitivas del mundo”, señaló la asociación.

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infraestructura ferroviaria Transporte ferroviario puertos marítimos

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