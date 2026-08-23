Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Del reloj de Porfirio Díaz a los celulares: la historia de Nacional Monte de Piedad, Dondé y Luz Saviñón

Debido a que el Monte de Piedad está a punto de cumplir un año de que estalló la huelga en sus distintas sucursales, los mexicanos tienen otras opciones para empeñar sus pertenencias.
dom 23 agosto 2026 06:23 AM
Añadir Expansión en Google
Casas de empeño
El modelo de préstamo prendario mantiene una lógica centenaria: entregar un bien, recibir un préstamo y recuperarlo al liquidar la deuda. (Expansión)

Las casas de empeño han sido la salvación para miles de mexicanos que buscan dinero de una forma inmediata por diferentes situaciones y para salir del apuro, como es el caso del próximo regreso a clases que será el lunes 31 de agosto y que representa un gasto extra para miles de familias que tienen que comprar la lista de útiles y uniformes escolares.

En México, tres instituciones con una larga tradición en este mercado son Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz Saviñón y Fundación Dondé. Aunque comparten el mismo modelo de préstamo prendario, cada una tiene una historia y una estructura particular.

Publicidad

Nacional Monte de Piedad: más de 250 años de historia

La más antigua del país es el Nacional Monte de Piedad. La fundó don Pedro Romero de Terreros el 25 de febrero de 1775. Su propósito inicial fue ayudar a quien lo necesitara mediante el préstamo prendario.

Con el paso de los siglos, el modelo se consolidó: la persona entrega un artículo de valor, éste es valuado y, con base en ese avalúo, recibe un préstamo dejando la pieza como garantía.

Nacional Monte de Piedad funciona desde 1922 como una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Cuenta con más de 300 sucursales y sus operaciones prendarias forman parte de un esquema mediante el cual los remanentes se destinan también a inversión social.

Actualmente vive una huelga desde el 1 de octubre de 2025, derivada de diferencias entre la dirección y las demandas de los trabajadores , por lo que usuarios de esta institución están a la espera de la resolución de este conflicto. Sobre todo porque hay personas que aún tienen sus prendas bajo su resguardo.

Publicidad

Montepío Luz Saviñón: nació en 1902

Más de un siglo después del primer Monte de Piedad mexicano, surgió Montepío Luz Saviñón. La institución se constituyó el 24 de abril de 1902 por Luz Saviñón, quien destinó parte de su patrimonio a crear una organización sin fines de lucro que otorga crédito prendario a las personas de menores recursos.

El primer establecimiento abrió en el Centro Histórico de la Ciudad de México y tuvo un episodio peculiar: durante su inauguración, Porfirio Díaz realizó el primer empeño, dejando como garantía una leontina (cadena o cinta corta que se usa en la ropa para sujetar un reloj de bolsillo), y una pluma de oro a cambio de 35 pesos.

Montepío, al igual que la mayoría de este tipo de establecimientos se modernizó, por lo que a través de su página oficial explica el proceso en cuatro pasos: llevar una prenda, recibir una valuación, obtener el préstamo y liquidarlo para recuperar el artículo. Entre los bienes que acepta se encuentran joyas, relojes, celulares, computadoras, motocicletas y automóviles, siempre sujetos a valuación y a sus políticas vigentes.

En su página detalla cómo funciona, qué tipo de prendas recibe y el uso de su app para que los usuarios conozcan las fechas relevantes para hacer los pagos sin necesidad de acudir a una sucursal; sin embargo, para recibir dinero a cambio, sí se necesita acudir a una de sus más de 200 sucursales distribuidas a lo largo del país.

Leer más:

Monte de Piedad
Economía

¿Quién es el dueño de Nacional Monte de Piedad y por qué sus trabajadores están en huelga?

Historia de la Fundación Dondé

El origen de Fundación Dondé es distinto: su historia comenzó con un propósito educativo. Don Rafael Dondé estableció en su testamento que su patrimonio se destinara a apoyar la educación de niños de escasos recursos. La Fundación fue creada posteriormente por sus albaceas y desarrolló diversas instituciones educativas y asistenciales.

El modelo de prendario llegó décadas después. En 1994 se inauguró el primer Montepío Fundación Dondé, con la finalidad de generar recursos para fortalecer las actividades de la Fundación. En 2013, creó Banco Dondé para ampliar sus servicios financieros.

Su esquema de empeño sigue la lógica tradicional: el cliente entrega un bien que funciona como garantía, la institución determina su valor y otorga un préstamo. Si el crédito se liquida conforme a las condiciones pactadas, el cliente recupera la prenda. El modelo permite convertir temporalmente bienes de valor en liquidez sin recurrir necesariamente a un crédito bancario tradicional.

Publicidad

¿Quién regula a las casas de empeño?

Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz Saviñón y Fundación Dondé pertenecen al grupo de Instituciones de Asistencia Privada (IAP) dedicadas al préstamo prendario, una figura distinta de las casas de empeño mercantiles. Profeco identifica precisamente a estas tres entre las principales IAP que ofrecen este servicio en México.

El principio es sencillo, pero el costo del financiamiento no debe darse por sentado: antes de empeñar conviene comparar tasa de interés, CAT, plazo, refrendos, avalúo y gastos asociados. La Condusef recuerda que el costo total de un empeño puede incluir intereses, comisiones, avalúo y almacenamiento, por lo que el monto recibido no es el único dato relevante para decidir.

Las instituciones han adaptado el viejo modelo del empeño con el que nacieron a las nuevas necesidades y productos financieros.

Tags

Préstamos Finanzas personales

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad