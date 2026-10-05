Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos que logran encender y apagar circuitos neuronales

¿Cuándo comenzaron los estudios de la optogenética?
En la década de 2000, Hegemann y Nagel investigaban por qué un alga unicelular era capaz de nadar hacia una fuente de luz.
Descubrieron una proteína del alga con propiedades únicas, llamada canalrodopsina, que se encuentra en la superficie de la célula.
Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. Entonces los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico.
Descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.
Posteriormente, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, consiguió activar una señal nerviosa.
Publicó su hallazgo en 2005 y, dos años más tarde, logró que el interruptor controlado por luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.
En 2021, Deisseroth y Hegemann ganaron el Premio Lasker por su trabajo en este campo, a menudo considerado un precursor del Nobel.
¿Quiénes son los ganadores del Pemio Nobel de Medicina 2026?
Deisseroth, de 54 años, es profesor en la Universidad de Stanford, mientras que Hegemann, de 71, da clases de neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín.
Nagel, de 73 años, es profesor de biofísica en la Universidad de Würzburg.
Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1.2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.