Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos que logran encender y apagar circuitos neuronales

El trío fue honrado "por el descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas". Usando luz, los investigadores ahora pueden encender o apagar circuitos neuronales individuales en un cerebro.

"Han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.



BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

¿Qué es la optogenética, por lo que dieron el Nobel de Medicina?

" La optogenética ofrece oportunidades para mapear el cerebro", dijo Per Svenningsson, presidente del comité Nobel, en un comunicado.

"La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", señaló el comité.

El secretario general del comité, Thomas Perlmann, declaró a los periodistas que ha hablado por teléfono con los galardonados para darles la noticia.

"Fue estupendo, primero llamé a Deisseroth; estaba muy cansado cuando contestó. Sin duda estaba dormido, pero se despertó", contó.