Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos que logran encender y apagar circuitos neuronales

Los investigadores Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel reciben el premio por su descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas.
lun 05 octubre 2026 08:16 AM
Añadir Expansión en Google
Tres fotos con fondo azul de tres hombres, dos con lentes. Karl, Peter y Georg, ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026.jpg
Los tres ganadores del premio Nobel de Medicina son profesores en Universidades de prestigio. (Foto: AFP )

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en optogenética, una disciplina que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

Publicidad

El trío fue honrado "por el descubrimiento de un interruptor molecular para las células nerviosas". Usando luz, los investigadores ahora pueden encender o apagar circuitos neuronales individuales en un cerebro.

"Han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

¿Qué es la optogenética, por lo que dieron el Nobel de Medicina?

" La optogenética ofrece oportunidades para mapear el cerebro", dijo Per Svenningsson, presidente del comité Nobel, en un comunicado.

"La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", señaló el comité.

El secretario general del comité, Thomas Perlmann, declaró a los periodistas que ha hablado por teléfono con los galardonados para darles la noticia.

"Fue estupendo, primero llamé a Deisseroth; estaba muy cansado cuando contestó. Sin duda estaba dormido, pero se despertó", contó.

Te sugerimos:

El conocimiento médico caduca cada 73 días y así se actualizan los doctores
Tecnología

El conocimiento médico caduca cada 73 días y así se actualizan los doctores

Publicidad

¿Cuándo comenzaron los estudios de la optogenética?

En la década de 2000, Hegemann y Nagel investigaban por qué un alga unicelular era capaz de nadar hacia una fuente de luz.

Descubrieron una proteína del alga con propiedades únicas, llamada canalrodopsina, que se encuentra en la superficie de la célula.

Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. Entonces los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico.

Descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

Posteriormente, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, consiguió activar una señal nerviosa.

Publicó su hallazgo en 2005 y, dos años más tarde, logró que el interruptor controlado por luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.

En 2021, Deisseroth y Hegemann ganaron el Premio Lasker por su trabajo en este campo, a menudo considerado un precursor del Nobel.

¿Quiénes son los ganadores del Pemio Nobel de Medicina 2026?

Deisseroth, de 54 años, es profesor en la Universidad de Stanford, mientras que Hegemann, de 71, da clases de neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín.

Nagel, de 73 años, es profesor de biofísica en la Universidad de Würzburg.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1.2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

Publicidad

El martes se dará a conocer el Nobel de Física.

Entre los favoritos destacan el científico británico Sir John Pendry y el estadounidense David Smith, pioneros en el concepto de la "capa de invisibilidad". Demostraron que los metamateriales diseñados artificialmente podían desviar las ondas electromagnéticas alrededor de un objeto, ocultándolo a la vista.

Quizá el más esperado sea el que se entregará el viernes, el Premio Nobel de la Paz, el único que se concede en Oslo.

Este año algunos expertos sugieren que el jurado podría optar por el consenso, después de la polémica suscitada por la ganadora del año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

Tags

Premios Nobel Medicina

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad