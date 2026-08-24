Estudio muestra que la Generación Z sí quiere casarse y tener hijos, pero el dinero frena sus planes de vida

En comparación, el 52% de los Millennials ha tenido que aplazar alguno de estos hitos por razones económicas.

El costo de vida pesa más que otros problemas

El principal obstáculo para casarse o abrir un negocio, es el costo de vida. Por quinto año consecutivo, el encarecimiento de la vida aparece como la principal preocupación de la Generación Z.

El 38% de los jóvenes lo identifica como su mayor preocupación, por encima del crimen y la seguridad personal, el desempleo, la salud mental de su generación y la inestabilidad política.

El costo de vida es la principal preocupación de la Generación Z por quinto año consecutivo, según Deloitte. (Expansión/Google AI Studio)

Para la Gen Z, el crimen y la seguridad personal y el desempleo ocupan el segundo lugar, con 19% cada uno, por otro lado la salud mental en la generación representa 18% y la inestabilidad política, 16%.

Casi la mitad vive al día

La presión económica también se refleja en la manera en que administran sus ingresos, ya que el 47% de la Gen Z y de los millennials afirma vivir de sueldo a sueldo, dependiendo de su siguiente pago para cubrir sus necesidades.

Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando el 52% de ambos grupos se encontraba en esta situación, la vulnerabilidad financiera es una realidad para casi la mitad de los encuestados.

Además, 34% señala que tiene serias dificultades para cubrir sus gastos básicos mensuales y el porcentaje también representa una ligera mejoría respecto al año anterior, cuando 37% de la Gen Z y 35% de los millennials reportaban problemas para pagar sus cuentas esenciales.

Comprar una casa también cambia sus decisiones laborales

Tener una casa propia es otro de los puntos donde la presión económica modifica los planes de la Gen Z, el 51% de los integrantes de esta generación afirma que no puede costear una casa.

Pero el problema no termina en la posibilidad de comprar una propiedad, también influye en dónde trabajan.