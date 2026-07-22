¿Qué preocupa a las personas a las 3 de la mañana? Salud y dinero lideran las respuestas
El aumento del costo de vida, los ingresos insuficientes y la dificultad para ahorrar mantienen en alerta a millones, especialmente entre los jóvenes, quienes colocan las finanzas por encima de su bienestar físico.
La salud y el dinero son las principales razones por las que las personas se despiertan en la madrugada, de acuerdo con el Informe Allianz 3AM 2026.
La multinacional alemana de servicios financieros elaboró una encuesta sobre las mayores preocupaciones a 10 mil personas en 10 países distintos. En este año, la salud y el dinero se colocaron como las inquietudes del primer lugar con un 48%, muy por encima de temas como el empleo, la seguridad o el medio ambiente.
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Además, el estudio recalca que existen distintas preocupaciones según la etapa de vida, esto se reflejó en que los adultos mayores temen más por su salud, los jóvenes colocan las finanzas y el costo de vida como su principal motivo de ansiedad.
Todo cada vez más caro y sin suficientes ingresos
Aunque la salud ocupa el primer lugar entre las preocupaciones globales, el informe de Allianz muestra que la situación económica se ha convertido en un problema prácticamente igual de importante. La diferencia entre ambos temas es de apenas 0.1 puntos porcentuales, con 48.4% de las personas preocupadas por su salud y 48.3% por sus finanzas.
Dentro del ámbito económico, el 71% de los encuestados afirma que el encarecimiento de bienes y servicios representa su principal preocupación financiera, tres puntos porcentuales más que el año anterior.
Después aparecen los ingresos insuficientes, mencionados por el 55% de las personas, seguidos por los gastos inesperados o emergencias con 47%, y la dificultad para ahorrar para el futuro o la jubilación, señalada por el 44%.
Preocupación el dinero en cada país
Australia registra el nivel más alto de inquietud por el costo de vida, con 81%, seguida de Gran Bretaña con 80% y Francia con 78%.
Por otro lado, Brasil e Indonesia presentan porcentajes menores, de 60%, sin embargo, el incremento de precios continúa siendo el principal problema económico.
El informe también identifica a Indonesia como una excepción dentro de los mercados analizados, ya que una parte importante de su población prioriza el ahorro, la inversión y la educación dentro de sus decisiones financieras.
Para Allianz , estas cifras muestran que la presión económica cotidiana continúa afectando la estabilidad financiera de millones de hogares, limitando su capacidad para enfrentar imprevistos y construir un patrimonio de largo plazo.
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Gen Z teme más por el dinero que la salud
Uno de los resultados más relevantes de este reporte fueron las diferencias por cada generación y cómo los jóvenes perciben mayores problemas económicos.
Los Baby Boomers mantienen la salud como su principal preocupación, con 59%, mientras que las finanzas ocupan el segundo lugar con 43%. Entre la Generación X la salud continúa encabezando la lista con 53%, aunque las preocupaciones económicas ya alcanzan 49%.
La tendencia cambia por completo entre los grupos más jóvenes. Los Millennials colocan las finanzas como su principal inquietud con 52%, por encima de la salud, que obtiene 48%.
En la Generación Z, también conocida como centennials, el dinero también ocupa el primer lugar con 47%, mientras que el futuro aparece como la segunda mayor preocupación con 40%, una proporción superior a la registrada en cualquier otro grupo de edad.
Más allá de la salud física
Aunque la salud física continúa siendo el tema dominante a nivel global, la salud mental y el estrés son los factores que más han aumentado en los últimos años.
En la Generación Z el bienestar emocional supera a la salud física como la principal preocupación dentro de esta categoría, al alcanzar 49% de las respuestas.
Para Allianz, este cambio refleja que las generaciones más jóvenes enfrentan una combinación de incertidumbre económica, presión laboral y preocupación por el futuro que está modificando sus prioridades frente a las generaciones anteriores.
Una de cada tres personas no puede ahorrar
El informe también retrata una "clase media frágil" a nivel mundial, ya que, apenas el 5%afirma tener una situación financiera suficientemente sólida como para ahorrar e invertir de forma importante.
Otro 27% dice contar con estabilidad para cubrir sus necesidades básicas, mientras que 38% asegura que logra salir adelante, aunque enfrenta dificultades ocasionales.
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En el otro extremo, 20% reconoce que tiene problemas para cubrir gastos esenciales y 11% afirma atravesar una situación de precariedad financiera severa.