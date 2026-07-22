Además, el estudio recalca que existen distintas preocupaciones según la etapa de vida, esto se reflejó en que los adultos mayores temen más por su salud, los jóvenes colocan las finanzas y el costo de vida como su principal motivo de ansiedad.

Todo cada vez más caro y sin suficientes ingresos

Aunque la salud ocupa el primer lugar entre las preocupaciones globales, el informe de Allianz muestra que la situación económica se ha convertido en un problema prácticamente igual de importante. La diferencia entre ambos temas es de apenas 0.1 puntos porcentuales, con 48.4% de las personas preocupadas por su salud y 48.3% por sus finanzas.

Dentro del ámbito económico, el 71% de los encuestados afirma que el encarecimiento de bienes y servicios representa su principal preocupación financiera, tres puntos porcentuales más que el año anterior.

Los gastos inesperados limitan la capacidad de ahorro de millones de hogares.

Después aparecen los ingresos insuficientes, mencionados por el 55% de las personas, seguidos por los gastos inesperados o emergencias con 47%, y la dificultad para ahorrar para el futuro o la jubilación, señalada por el 44%.

Preocupación el dinero en cada país

Australia registra el nivel más alto de inquietud por el costo de vida, con 81%, seguida de Gran Bretaña con 80% y Francia con 78%.

Por otro lado, Brasil e Indonesia presentan porcentajes menores, de 60%, sin embargo, el incremento de precios continúa siendo el principal problema económico.

El informe también identifica a Indonesia como una excepción dentro de los mercados analizados, ya que una parte importante de su población prioriza el ahorro, la inversión y la educación dentro de sus decisiones financieras.

Para Allianz , estas cifras muestran que la presión económica cotidiana continúa afectando la estabilidad financiera de millones de hogares, limitando su capacidad para enfrentar imprevistos y construir un patrimonio de largo plazo.