¿Puedo hacer mi testamento gratis? Cómo obtener un descuento para no heredar problemas

Descuentos al tramitar testamento

Con la finalidad de promover la cultura de este documento, y proteger el patrimonio de las familias, cada septiembre se lleva a cabo el “Mes del testamento” . Se trata de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Notariado Mexicano que busca dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.

Vale la pena recordar que este trámite debe realizarse ante un notario público para dar fe y legalidad a la voluntad del testador. La campaña “Septiembre, mes del testamento ”, tiene como finalidad reducir los costos para la obtención del documento y proteger el patrimonio de las personas.

La campaña está abierta para que cualquier persona interesada pueda realizarlo, aunque en algunos casos, existen descuentos especiales para adultos mayores.

Se realiza a nivel nacional con la consigna de ofrecer un 50% de descuento en la realización del testamento. Dependiendo del estado de la República donde se realice el trámite, el costo puede ser mayor o menor.

Durante septiembre se aplican descuentos para facilitar la realización del trámite. (seb_ra/Getty Images)





Costos vigentes para el Mes del Testamento 2026

Estos son los costos vigentes para la promoción Mes del Testamento 2026, de acuerdo con información oficial de Segob:

- Aguascalientes: 2,000 pesos.

- Baja California: 1,500 pesos.

- Baja California Sur: 2,600 pesos.

- Campeche: 2,500 pesos.

- Chiapas: 1,000 pesos.

- Chihuahua: sin información disponible.

- Ciudad de México: 3,800 pesos.

- Coahuila: 1,500 pesos.

- Colima: 2,000 pesos.

- Durango: 1,500 pesos.

- Estado de México: sin información disponible.

- Guanajuato: sin información disponible.

- Guerrero: 1,500 pesos más IVA.

- Hidalgo: 2,900 pesos.

- Jalisco: 2,300 pesos.

- Michoacán: 2,480 pesos.

- Morelos: 1,300 pesos más IVA.

- Nayarit: 4,100 pesos.

- Nuevo León: 2,500 pesos.

- Oaxaca: sin información disponible.

- Puebla: 1,800 pesos.

- Querétaro: 3,000 pesos.

- Quintana Roo: sin información disponible.

- San Luis Potosí: 2,000 pesos.

- Sinaloa: sin información disponible.

- Sonora: sin información disponible.

- Tabasco: 2,500 pesos.

- Tamaulipas: sin información disponible.

- Tlaxcala: sin información disponible.

- Veracruz: sin información disponible.

- Yucatán: 2,450 pesos.

- Zacatecas: sin información disponible.

En el caso de la CDMX, las personas mayores de 65 años pueden realizar el trámite por un costo menor, dependiendo del tipo de testamento que elijan, con cuotas de los 733 a los 2,199.56 pesos.