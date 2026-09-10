¿Puedo hacer mi testamento gratis? Cómo obtener un descuento para no heredar problemas

El testamento es el instrumento legal en el que una persona manifiesta el destino que tendrán sus bienes después de morir. Se trata de un acto personal, revocable y libre, que además puede evitar problemas y gastos a las familias, ya que al existir este documento se evitan cuestiones como un juicio sucesorio intestamentario que puede convertirse en un proceso largo y tedioso.
En cambio, cuando sí se tiene, los bienes del testador, o titular, pasarán de manera fácil e inmediata a la o las personas que haya designado conforme a su voluntad, protegiendo el patrimonio familiar.
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Descuentos al tramitar testamento
Con la finalidad de promover la cultura de este documento, y proteger el patrimonio de las familias, cada septiembre se lleva a cabo el “Mes del testamento”. Se trata de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Notariado Mexicano que busca dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.
Vale la pena recordar que este trámite debe realizarse ante un notario público para dar fe y legalidad a la voluntad del testador. La campaña “Septiembre, mes del testamento ”, tiene como finalidad reducir los costos para la obtención del documento y proteger el patrimonio de las personas.
La campaña está abierta para que cualquier persona interesada pueda realizarlo, aunque en algunos casos, existen descuentos especiales para adultos mayores.
Se realiza a nivel nacional con la consigna de ofrecer un 50% de descuento en la realización del testamento. Dependiendo del estado de la República donde se realice el trámite, el costo puede ser mayor o menor.
Costos vigentes para el Mes del Testamento 2026
Estos son los costos vigentes para la promoción Mes del Testamento 2026, de acuerdo con información oficial de Segob:
- Aguascalientes: 2,000 pesos.
- Baja California: 1,500 pesos.
- Baja California Sur: 2,600 pesos.
- Campeche: 2,500 pesos.
- Chiapas: 1,000 pesos.
- Chihuahua: sin información disponible.
- Ciudad de México: 3,800 pesos.
- Coahuila: 1,500 pesos.
- Colima: 2,000 pesos.
- Durango: 1,500 pesos.
- Estado de México: sin información disponible.
- Guanajuato: sin información disponible.
- Guerrero: 1,500 pesos más IVA.
- Hidalgo: 2,900 pesos.
- Jalisco: 2,300 pesos.
- Michoacán: 2,480 pesos.
- Morelos: 1,300 pesos más IVA.
- Nayarit: 4,100 pesos.
- Nuevo León: 2,500 pesos.
- Oaxaca: sin información disponible.
- Puebla: 1,800 pesos.
- Querétaro: 3,000 pesos.
- Quintana Roo: sin información disponible.
- San Luis Potosí: 2,000 pesos.
- Sinaloa: sin información disponible.
- Sonora: sin información disponible.
- Tabasco: 2,500 pesos.
- Tamaulipas: sin información disponible.
- Tlaxcala: sin información disponible.
- Veracruz: sin información disponible.
- Yucatán: 2,450 pesos.
- Zacatecas: sin información disponible.
En el caso de la CDMX, las personas mayores de 65 años pueden realizar el trámite por un costo menor, dependiendo del tipo de testamento que elijan, con cuotas de los 733 a los 2,199.56 pesos.
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¿Dónde se puede tramitar el testamento?
Se realiza de manera presencial ante una Notaría Pública, o en el caso de la CDMX, también puede realizarse en módulos de la Dirección General de Regulación Territorial.
En ambos casos, se ofrecen descuentos durante el mes de septiembre. Es importante precisar que el trámite lo puede realizar cualquier persona mayor de 16 años con capacidad de otorgar testamento.
Una de las dudas más frecuentes es saber si es necesario presentar testigos; sin embargo, éstos solo son requeridos en casos extraordinarios como cuando una persona no sabe leer, firmar o escribir, o carece del sentido de la vista o del oído.
El testamento se puede realizar cuantas veces se desee, pero solo la última versión será la que tendrá validez legal, pues cada que se realice uno nuevo, el anterior pierde vigencia.
Una vez que se redacta, una copia se entrega al titular y otra copia queda resguardada en el libro del notario, por lo que en caso de que el documento se pierda, el notario puede expedir una nueva copia.
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¿Por qué es necesario hacer un testamento?
La existencia de un testamento puede evitar problemas a las familias, ya que, por ejemplo: al morir una persona que no externó su voluntad de manera legal, pueden ocurrir disputas entre los propios integrantes de esta por quienes se consideren con derecho a recibir determinados bienes del difunto.
Además, cuando una persona muere sin este escrito, el documento de intestado se tramita en una notaría si se cumplen ciertos requisitos para la ley, o bien ante un juzgado, con el apoyo de un abogado. De igual forma, cuando una persona fallece y no dejó testamento, un juzgado o notario serán los encargados de determinar al heredero legal.