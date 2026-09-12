¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre? No todos operan igual

Así operarán los bancos el 15 y 16 de septiembre

El calendario de días de asueto publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el martes 15 de septiembre de 2026 habrá servicio regular en las sucursales bancarias.

La situación cambia al día siguiente. El miércoles 16 de septiembre no habrá atención en sucursales y únicamente estarán disponibles los cajeros automáticos.

Por ello, cualquier operación que requiera acudir directamente a una sucursal deberá contemplarse para el 15 de septiembre o para otro día hábil.



¿Qué otros días no abrirán los bancos en 2026?

Además del 16 de septiembre, el calendario contempla estos días de suspensión de operaciones bancarias:

- 2 de noviembre, por el Día de Muertos

- 16 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

- 12 de diciembre, Día del empleado bancario

- 25 de diciembre, Navidad

¿Qué se conmemora el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre marca el inicio de la Independencia de México. Durante la madrugada de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar la campana de la iglesia de Dolores Hidalgo y llamó a la población a levantarse contra el dominio español.

Hidalgo formaba parte de un grupo que conspiraba junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. La conspiración fue descubierta y las autoridades ordenaron la aprehensión de sus integrantes.

La lucha concluyó con la consumación de la Independencia el 27 de septiembre de 1821, bajo el Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

La tradición del Grito de Independencia en septiembre también tiene un antecedente posterior. En 1845, Antonio López de Santa Anna estableció oficialmente la ceremonia para recordar a Hidalgo y a los héroes de la Independencia, con el acto programado cada 15 de septiembre a las 23:00 horas.