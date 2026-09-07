El sector bancario mexicano mantiene elevadas las alertas para evitar que sus clientes sean víctimas de fraude. Este lunes, Banamex lanzó una campaña para prevenir que sus usuarios comprometan sus datos personales mediante enlaces sospechosos y la descarga de aplicaciones falsas.
Bancos aumentan alertas antifraude; Banamex pide a clientes no instalar apps desde enlaces sospechosos
La institución explicó que esta modalidad busca inducir a los usuarios a descargar aplicaciones o archivos desde enlaces no confiables, con el objetivo de obtener acceso a información personal y financiera almacenada en sus dispositivos.
Los intentos de fraude pueden llegar a través de mensajes SMS, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. En algunos casos, los delincuentes imitan comunicaciones oficiales de las instituciones financieras y solicitan al usuario instalar una aplicación bajo el argumento de actualizar, verificar o desbloquear su cuenta.
Banamex advirtió que el objetivo de estas acciones es conseguir acceso a la información contenida en los dispositivos de los usuarios y utilizarla para cometer operaciones fraudulentas.
Ante este escenario, el banco recomendó a sus clientes no abrir enlaces ni descargar aplicaciones o archivos recibidos mediante mensajes inesperados, incluso cuando aparenten provenir de una institución financiera.
También pidió descargar aplicaciones únicamente desde tiendas y fuentes oficiales, así como desconfiar de cualquier mensaje que solicite instalar una aplicación para actualizar, verificar o desbloquear una cuenta.
La institución recomendó además revisar de manera periódica los movimientos de cuentas y tarjetas para detectar oportunamente operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.
Alerta nacional por fraudes
Cabe recordar que en junio pasado, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, reconoció un aumento del fraude en México, debido principalmente a la proliferación de mensajes fraudulentos que, a partir de ingeniería social, lograban engañar a usuarios de servicios financieros.
De acuerdo con el funcionario, los montos de fraude oscilan entre 20 y hasta 50 mil pesos, concentrándose principalmente en bancos, pero también fintech, Sofipos y otras instituciones financieras.
Banamex no pide instalar aplicaciones por enlaces
Banamex recordó que nunca solicitará a sus clientes instalar aplicaciones mediante enlaces enviados por mensajes de texto o correos electrónicos.
En caso de que un usuario haya descargado una aplicación desde un enlace sospechoso o detecte alguna operación que no reconoce, el banco recomendó comunicarse de inmediato a través de sus canales oficiales.