Bancos aumentan alertas antifraude; Banamex pide a clientes no instalar apps desde enlaces sospechosos

La institución explicó que esta modalidad busca inducir a los usuarios a descargar aplicaciones o archivos desde enlaces no confiables, con el objetivo de obtener acceso a información personal y financiera almacenada en sus dispositivos.

Los intentos de fraude pueden llegar a través de mensajes SMS, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. En algunos casos, los delincuentes imitan comunicaciones oficiales de las instituciones financieras y solicitan al usuario instalar una aplicación bajo el argumento de actualizar, verificar o desbloquear su cuenta.

Banamex advirtió que el objetivo de estas acciones es conseguir acceso a la información contenida en los dispositivos de los usuarios y utilizarla para cometer operaciones fraudulentas.

Ante este escenario, el banco recomendó a sus clientes no abrir enlaces ni descargar aplicaciones o archivos recibidos mediante mensajes inesperados, incluso cuando aparenten provenir de una institución financiera.

También pidió descargar aplicaciones únicamente desde tiendas y fuentes oficiales, así como desconfiar de cualquier mensaje que solicite instalar una aplicación para actualizar, verificar o desbloquear una cuenta.

La institución recomendó además revisar de manera periódica los movimientos de cuentas y tarjetas para detectar oportunamente operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.

