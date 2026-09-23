No tienes nómina ni recibos de sueldo; así podrás comprobar tus ingresos ante el banco

¿Cuál es el nuevo documento para tramitar un crédito?

Antes de otorgar un crédito, los bancos deben integrar un expediente con información que permita conocer la situación financiera y capacidad de pago del solicitante.

Con la modificación, para determinados créditos, las instituciones podrán utilizar sus propios registros de los movimientos de las cuentas del cliente durante al menos los últimos tres meses para estos fines.



Esto aplica, por ejemplo, a los créditos al consumo. El nuevo Anexo 2 de las disposiciones señala que los bancos podrán considerar sus registros sobre los abonos y cargos de recursos en las cuentas que hayan administrado a favor del solicitante durante al menos los últimos tres meses.

Al hacerlo en línea, cuando el crédito no exceda el equivalente a 3,000 UDIs (aproximadamente 26,469.92 pesos) y se encuentre dentro de los supuestos establecidos por la regulación, el expediente puede incluir, entre otros documentos, información sobre los ingresos o capacidad de pago.

Para ello, los bancos también podrán recurrir a sus registros de abonos y cargos de los últimos tres meses, siempre conforme a sus políticas internas previamente documentadas.

No todos los depósitos serán considerados ingresos

La modificación no establece que cualquier depósito que llegue a una cuenta bancaria se convierta automáticamente en un comprobante de ingresos.

La disposición señala que serán las instituciones las que, de acuerdo con sus políticas internas previamente documentadas, podrán utilizar los registros de abonos y cargos para evaluar la capacidad de pago del solicitante.

Además, la posibilidad aplica a los movimientos de las cuentas que la propia institución haya administrado a favor del cliente.