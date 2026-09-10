El director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, informó sobre las opciones de prestamos que otorgarán a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) con el objetivo de apoyarlas en su crecimiento, o bien, que inviertan el dinero en la modernización del equipo que necesiten en sus negocios.
Gobierno de México ofrece créditos de hasta 5 millones para Pymes, ¿quién puede pedirlos y para qué?
“Estamos convencidos de que un crédito no debe verse como un gasto, sino como un medio para hacer crecer un negocio”, expresó Torres Rosas en la Mañanera del Pueblo del 10 de septiembre.
Préstamos de hasta 5 millones de pesos
El funcionario explicó que una de las opciones se llama Micro crédito en donde se prestan 500,000 pesos con un plazo a de tres años está mi primer crédito que está dirigido a pymes que nunca han recibido un crédito y cuyo plazo a pagar es de cinco años.
Otro de los programas que impulsa el Gobierno federal se llama Eco crédito que en coordinación con el Fideicomiso de Energía Eléctrica (Fide), con el objetivo de que las empresas puedan cambiar sus equipos que consuman mucha energía, como por ejemplo, refrigeradores, paneles o calentadores solares, aires acondicionados, entre otros.
“Estamos convencidos de que un crédito no debe verse como un gasto, sino como un medio para hacer crecer un negocio”, expresó Torres Rosas en la Mañanera del Pueblo del 10 de septiembre.
El ahorro en el consumo de energía también ayuda a cubrir el costo del crédito que se carga en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad y puede cubrirse en un plazo de hasta cinco años.
Apoyos a empresas consolidadas
Otra de las opciones de crédito es la empresarial que presta a empresas más consolidadas con créditos de entre 20 millones de pesos por parte de Nafin y hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares por parte de Bancomext con plazos de pagos de entre siete y hasta 15 años, respectivamente.
Este crédito está dirigido a empresas exportadoras, que o aquellas que sustituyen exportaciones o trabajan con monedas extranjeras, como es el caso de las del sector turístico, entre otras.
¿Cuántas pymes hay en México?
Se refiere a las micros, pequeñas y medianas empresas que operan en el país. De acuerdo con los datos del censo económico del Inegi 2024 que se difundió en 2025, en México hay 5,451,113 unidades económicas, de las cuales 4.3% corresponde a pymes.
Es decir, habían aproximadamente 234 mil pymes (que se integran de entre 11 a 250 personas) dentro del sector privado y empresas paraestatales.
Este tipo de unidades económicas se clasifican con base a las personas empleadas y a las ventas anuales, ambos rangos tienen topes establecidos, por lo que quedan de la siguiente manera:
- Micro: hasta 10 personas; ventas hasta 4 millones de pesos (mdp).
- Pequeña: de 11 a 50 personas con ventas entre 4 a 100 mdp.
- Mediana: entre 31 y 250 empleados según el rubro; las ventas van desde 100 hasta 250 mdp.
El titular de Nafin y Bancomext recordó que el Gobierno federal busca acompañar al crecimiento de este tipo de empresas con el objetivo de incentivar la economía del país.