Gobierno de México ofrece créditos de hasta 5 millones para Pymes, ¿quién puede pedirlos y para qué?

“Estamos convencidos de que un crédito no debe verse como un gasto, sino como un medio para hacer crecer un negocio”, expresó Torres Rosas en la Mañanera del Pueblo del 10 de septiembre.

Préstamos de hasta 5 millones de pesos

El funcionario explicó que una de las opciones se llama Micro crédito en donde se prestan 500,000 pesos con un plazo a de tres años está mi primer crédito que está dirigido a pymes que nunca han recibido un crédito y cuyo plazo a pagar es de cinco años.

Otro de los programas que impulsa el Gobierno federal se llama Eco crédito que en coordinación con el Fideicomiso de Energía Eléctrica (Fide), con el objetivo de que las empresas puedan cambiar sus equipos que consuman mucha energía, como por ejemplo, refrigeradores, paneles o calentadores solares, aires acondicionados, entre otros.

“Estamos convencidos de que un crédito no debe verse como un gasto, sino como un medio para hacer crecer un negocio”, expresó Torres Rosas en la Mañanera del Pueblo del 10 de septiembre.

El ahorro en el consumo de energía también ayuda a cubrir el costo del crédito que se carga en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad y puede cubrirse en un plazo de hasta cinco años.