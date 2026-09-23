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Finanzas Personales

¿Por qué BBVA me cobra 70 pesos cada mes y cómo detener el cobro automático?

Un cargo recurrente puede generar dudas si no recuerdas haber aceptado algún servicio adicional desde tu cuenta o tarjeta.
mié 23 septiembre 2026 11:02 AM
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Aplicación de el banco BBVA muestra la notificación de un cobro a la cuenta por el monto de 70 pesos mexicanos. La persona se encuentra en la cafetería sosteniendo su celular para leer la notificación.
Algunos cargos recurrentes pueden pasar desapercibidos en la cuenta, sobre todo cuando corresponden a servicios contratados tiempo atrás o activados sin que el usuario recuerde con claridad el momento de la contratación. (Expansión|Gemini)

Revisas los movimientos de tu cuenta y ahí vuelve a aparecer: un descuento que quizá ya viste el mes pasado y que no recuerdas haber autorizado de forma consciente.

Para algunos clientes, la duda surge hasta que el cargo comienza a repetirse y afecta el saldo disponible. Entonces aparece la pregunta inevitable: ¿por qué BBVA me cobra 70 pesos cada mes?

Antes de desconocer el movimiento, conviene revisar de dónde viene y qué hacer para detenerlo.

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¿Por qué BBVA te cobra 70 pesos cada mes?

Ese monto coincide con el precio mensual del Seguro Retiro de Efectivo 24 horas, un producto de BBVA Seguros México que puede cobrarse automáticamente a una tarjeta de crédito o débito del banco.

Puedes tener este seguro activo sin recordar con claridad cuándo lo contrataste. Una posibilidad es haber aceptado por error la oferta que aparece en un cajero al hacer una operación con prisa; otra, haberlo adquirido en sucursal durante la atención de un ejecutivo sin prestar suficiente atención al servicio que se estaba activando.

Con vigencia anual y renovación automática, el producto permite pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. En la modalidad mensual, el costo es de 70 pesos. Para confirmar cuándo se contrató, puedes consultar tu póliza y recibos en el portal Mi Seguro de BBVA.

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¿Qué cubre el Seguro Retiro de Efectivo 24 horas?

La protección principal consiste en recuperar el dinero que te hayan robado mediante violencia después de realizar un retiro. Para que aplique, el asalto debe ocurrir dentro de las 24 horas posteriores a la disposición del efectivo.

BBVA establece una cobertura de hasta 20 mil pesos y permite proteger hasta tres tarjetas que estén a nombre del titular de la póliza. Los retiros amparados no se limitan a los realizados en cajeros de este banco.

También pueden quedar protegidas disposiciones hechas en cajeros automáticos de otras instituciones, ventanillas bancarias, comercios y puntos alternativos de retiro. Dentro de esta última categoría entran establecimientos como farmacias, supermercados, centros comerciales y tiendas de conveniencia.

Aunque el seguro permite reportar más de un evento durante la vigencia, existe un límite importante: el monto máximo acumulado que puede cubrir por robo de efectivo es de 20 mil pesos al año. Es decir, esa cantidad no se reinicia con cada asalto.

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Por ejemplo, si después de un primer robo procediera una indemnización de 8,000 pesos, quedarían hasta 12,000 pesos disponibles dentro del límite anual para otro evento que cumpla con las condiciones de la póliza.

Además de proteger el efectivo, el producto incluye una cobertura de 250,000 pesos por muerte accidental del titular. La indemnización corresponde a los beneficiarios designados, como cónyuge, padres o hijos, y no se limita únicamente a un fallecimiento derivado del robo de dinero.

No todos los casos están cubiertos. BBVA excluye el extravío o pérdida del efectivo, los robos cometidos sin violencia y aquellos en los que la persona afectada sea distinta del titular de la póliza.

Si sufres un robo después de retirar dinero, necesitas presentar una denuncia ante el Ministerio Público y reportar el caso al 800 874 3683, línea disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Para realizar la reclamación deberás tener a la mano el número de póliza y documentación como identificación oficial vigente y copia de la denuncia. Una vez entregada la información solicitada, la aseguradora revisará si el caso cumple con las condiciones establecidas antes de realizar la indemnización.

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¿Cómo cancelar el seguro y detener el cobro de 70 pesos?

Si confirmaste que el descuento corresponde al Seguro Retiro de Efectivo 24 horas y ya no quieres mantenerlo activo, BBVA permite cancelar la póliza en cualquier momento. Antes de iniciar debes tener disponible tu número de póliza.

El procedimiento indicado por BBVA es el siguiente:

1. Llama al 55 1102 0000, de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas.

2. Solicita un folio de cancelación, que tendrá una vigencia de 72 horas.

3. Descarga e imprime el Formato de cancelación de póliza .

4. Completa los campos solicitados, entre ellos fecha, folio de cancelación, nombre y firma del titular.

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5. Escanea el documento junto con una identificación oficial vigente.

6. Envía ambos archivos, antes de que venzan las 72 horas, al correo bbvaseguros.documentos@bbva.com.

7. Espera la confirmación de recepción que BBVA enviará mediante SMS o correo electrónico.

La firma del formato y la identificación oficial vigente son indispensables para realizar la solicitud. También conviene conservar el folio y el mensaje de confirmación hasta comprobar que el trámite quedó concluido.

Una vez cancelada la póliza, revisa los movimientos posteriores de tu cuenta o tarjeta para verificar que el cargo recurrente ya no aparezca. Si continúa después de haber completado el trámite, puedes comunicarte nuevamente y presentar el folio de cancelación como referencia.

Tags

BBVA Bancomer bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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