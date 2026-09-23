¿Por qué BBVA me cobra 70 pesos cada mes y cómo detener el cobro automático?

¿Por qué BBVA te cobra 70 pesos cada mes?

Ese monto coincide con el precio mensual del Seguro Retiro de Efectivo 24 horas, un producto de BBVA Seguros México que puede cobrarse automáticamente a una tarjeta de crédito o débito del banco.

Puedes tener este seguro activo sin recordar con claridad cuándo lo contrataste. Una posibilidad es haber aceptado por error la oferta que aparece en un cajero al hacer una operación con prisa; otra, haberlo adquirido en sucursal durante la atención de un ejecutivo sin prestar suficiente atención al servicio que se estaba activando.

Con vigencia anual y renovación automática, el producto permite pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. En la modalidad mensual, el costo es de 70 pesos. Para confirmar cuándo se contrató, puedes consultar tu póliza y recibos en el portal Mi Seguro de BBVA.

¿Qué cubre el Seguro Retiro de Efectivo 24 horas?

La protección principal consiste en recuperar el dinero que te hayan robado mediante violencia después de realizar un retiro. Para que aplique, el asalto debe ocurrir dentro de las 24 horas posteriores a la disposición del efectivo.

BBVA establece una cobertura de hasta 20 mil pesos y permite proteger hasta tres tarjetas que estén a nombre del titular de la póliza. Los retiros amparados no se limitan a los realizados en cajeros de este banco.

También pueden quedar protegidas disposiciones hechas en cajeros automáticos de otras instituciones, ventanillas bancarias, comercios y puntos alternativos de retiro. Dentro de esta última categoría entran establecimientos como farmacias, supermercados, centros comerciales y tiendas de conveniencia.

Aunque el seguro permite reportar más de un evento durante la vigencia, existe un límite importante: el monto máximo acumulado que puede cubrir por robo de efectivo es de 20 mil pesos al año. Es decir, esa cantidad no se reinicia con cada asalto.