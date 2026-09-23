¿Por qué BBVA me cobra 70 pesos cada mes y cómo detener el cobro automático?

Por ejemplo, si después de un primer robo procediera una indemnización de 8,000 pesos, quedarían hasta 12,000 pesos disponibles dentro del límite anual para otro evento que cumpla con las condiciones de la póliza.
Además de proteger el efectivo, el producto incluye una cobertura de 250,000 pesos por muerte accidental del titular. La indemnización corresponde a los beneficiarios designados, como cónyuge, padres o hijos, y no se limita únicamente a un fallecimiento derivado del robo de dinero.
No todos los casos están cubiertos. BBVA excluye el extravío o pérdida del efectivo, los robos cometidos sin violencia y aquellos en los que la persona afectada sea distinta del titular de la póliza.
Si sufres un robo después de retirar dinero, necesitas presentar una denuncia ante el Ministerio Público y reportar el caso al 800 874 3683, línea disponible las 24 horas de los 365 días del año.
Para realizar la reclamación deberás tener a la mano el número de póliza y documentación como identificación oficial vigente y copia de la denuncia. Una vez entregada la información solicitada, la aseguradora revisará si el caso cumple con las condiciones establecidas antes de realizar la indemnización.
¿Cómo cancelar el seguro y detener el cobro de 70 pesos?
Si confirmaste que el descuento corresponde al Seguro Retiro de Efectivo 24 horas y ya no quieres mantenerlo activo, BBVA permite cancelar la póliza en cualquier momento. Antes de iniciar debes tener disponible tu número de póliza.
El procedimiento indicado por BBVA es el siguiente:
1. Llama al 55 1102 0000, de lunes a viernes de 8:30 a 19:00 horas.
2. Solicita un folio de cancelación, que tendrá una vigencia de 72 horas.
3. Descarga e imprime el Formato de cancelación de póliza .
4. Completa los campos solicitados, entre ellos fecha, folio de cancelación, nombre y firma del titular.