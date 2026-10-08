Cobrar una incapacidad del IMSS ya no será igual para todos: este monto cambia la forma de pago

¿Desde qué monto el IMSS depositará obligatoriamente la incapacidad al banco?

El límite depende del motivo de la incapacidad:

- Enfermedad general: desde 2,835.36 pesos

- Riesgo de trabajo: desde 5,040.64 pesos

- Maternidad: desde 31,188.96 pesos

Si el pago que te corresponde alcanza o supera la cantidad aplicable a tu caso, deberá depositarse directamente en una cuenta bancaria.

Los montos fueron calculados con un salario mínimo de 315.04 pesos: nueve salarios mínimos para enfermedad general, 16 para riesgos de trabajo y 99 para maternidad.

¿Qué pasa si tu pago queda por debajo de ese límite?

En ese caso, registrar una cuenta bancaria será voluntario.

El personal de Prestaciones Económicas podrá proponerte que la registres para recibir ahí el dinero, pero no será obligatorio hacerlo mientras tu pago permanezca por debajo del parámetro que corresponda.



El cambio no modifica cuánto te paga el IMSS

La nueva regla únicamente afecta la forma en que recibes el dinero. El acuerdo establece que no cambia la cantidad del pago, los requisitos para tener derecho a una incapacidad, la vigencia de derechos ni las demás condiciones previstas en la Ley del Seguro Social.

En otras palabras, no se creó una nueva fórmula para calcular las incapacidades ni se redujo lo que corresponde recibir. Lo que cambia es el medio de pago para quienes alcancen los límites establecidos.

Lo que se mantiene igual para recibir el pago de una incapacidad

El nuevo esquema no modifica los requisitos para obtener el pago, ni cambia la cantidad que corresponde, la vigencia de derechos o las demás condiciones previstas en la Ley del Seguro Social.

La modificación se limita a cómo se entrega el dinero cuando el pago alcanza los montos establecidos para enfermedad general, riesgo de trabajo o maternidad.

