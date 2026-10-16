Dejaste el gobierno, pero aún puedes cotizar al ISSSTE para mantener tu pensión: quiénes aplican y cuánto cuesta

Quiénes pueden seguir cotizando después de dejar el gobierno

Según los artículos 200 y 201 de la Ley del ISSSTE, puede acceder a esta opción quien deje de prestar servicios en una dependencia incorporada al Instituto y no tenga la calidad de pensionado.

Para ejercer el derecho, la solicitud debe presentarse por escrito ante el instituto dentro de los 60 días siguientes a la baja del empleo. El conteo comienza a partir del día posterior a la fecha oficial de separación registrada en documentos como la Hoja Única de Servicios o el Formato Único de Movimientos de Personal.

Tomando como ejemplo una baja ocurrida el 30 de abril, el plazo comienza el 1 de mayo. Una vez transcurridos los 60 días naturales, se cierra la vía ordinaria para incorporarse voluntariamente desde esa separación laboral.



Cuál es el costo de mantener las cotizaciones sin trabajar en el gobierno

Solicitar la continuación voluntaria implica asumir un costo que antes estaba dividido entre trabajador y dependencia. Según el artículo 200, el extrabajador debe cubrir íntegramente las cuotas y aportaciones correspondientes a los seguros que decida mantener.

Según la cobertura elegida, los porcentajes son:

- Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: 11.30% del Sueldo Básico

- Invalidez y Vida: 1.25%

- Seguro de Salud: 11.47%

- Servicios Sociales y Culturales: 1%

- Riesgos del Trabajo: no puede contratarse mediante esta modalidad.

Para conservar el Seguro de Salud existe además un requisito particular: haber trabajado al menos cinco años en una dependencia incorporada al ISSSTE.

Como base de cotización se toma el Sueldo Básico del último empleo, actualizado conforme cambie el correspondiente a la categoría y puesto que ocupaba el trabajador. Los pagos deben cubrirse de manera anticipada por bimestre o mediante anualidades completas.