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Con los cambios en la Modalidad 40, este es el nuevo tope máximo en la pensión del IMSS

Los cambios publicados en el DOF modificaron la forma de cotizar en Modalidad 40 y pueden alterar cuánto logra aumentar su pensión cada trabajador.
vie 23 octubre 2026 12:43 PM
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Closeup de las manos de una mujer contando billetes de pesos mexicanos. Las denominaciones son: 50, 100, 200 y 500 pesos.
El acuerdo publicado en el DOF ordena revisar el impacto financiero de la Continuación Voluntaria y ajustar la forma en que se tramita este esquema ante el IMSS. (Expansión|Gemini)

Los cambios en la Modalidad 40 del IMSS publicados en el DOF modificaron una de las estrategias utilizadas por trabajadores de Ley 73 para mejorar su pensión antes del retiro. Desde el 22 de octubre de 2026 , quienes quieran incorporarse ya no pueden elegir libremente un salario elevado dentro del límite legal.

Ahora, el máximo con el que cada persona puede entrar al esquema está ligado al último salario que tuvo registrado ante el IMSS. Esa modificación reduce el margen de quienes planeaban aumentar su cotización durante los años previos a pensionarse.

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¿El DOF cambió el tope máximo de la Modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG no creó una pensión máxima universal. Lo que modificó fue el salario base de cotización, la cantidad que sirve como referencia para las aportaciones al IMSS y que después influye en el cálculo de la pensión.

La Ley del Seguro Social mantiene el límite general en 25 UMAs diarias. Con la UMA de 2026 en 117.31 pesos, equivale a 2,932.75 pesos diarios o 87,982.50 pesos en un periodo de 30 días.

Esos 87,982.50 pesos no son una pensión mensual garantizada. Representan el equivalente mensual del salario máximo de cotización; la pensión también depende del promedio salarial, las semanas acumuladas y la edad de retiro.

La nueva restricción cambia quién puede alcanzar ahora esas 25 UMAs mediante Modalidad 40.

Hombre revisa su estatus en la plataforma en línea de la Modalidad 40 del IMSS. Esta sentado en su escritorio con una laptop y un comunicado del instituto.
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¿Cómo se calcula ahora el límite para entrar a Modalidad 40?

Antes del acuerdo, una persona podía entrar a Modalidad 40 con su último salario o elegir uno mayor, hasta el límite legal de 25 UMAs diarias.

Antes:

- Podía subir su salario hasta 25 UMAs.
- En 2026, equivalen a 2,932.75 pesos diarios.
- Incluso alguien que había cotizado con un salario bajo podía elegir ese máximo.

Desde el 22 de octubre de 2026, la regla cambió para los nuevos inscritos. Ahora solo pueden cotizar con su último salario registrado ante el IMSS o aumentarlo hasta 1 UMA diaria, equivalente a 117.31 pesos en 2026.

Ahora:

- Se toma el último salario registrado
- Solo puede aumentarse 1 UMA diaria
- Las 25 UMAs siguen siendo el límite legal, pero ya no pueden elegirse libremente

Por ejemplo, alguien que salió de su empleo cotizando con 2 UMAs, equivalentes a 234.62 pesos diarios, antes podía subir hasta 25 UMAs. Con la nueva regla, su máximo será de 3 UMAs o 351.93 pesos diarios.

Eso coloca su nuevo límite de cotización 88% por debajo de las 25 UMAs. No significa que su pensión vaya a caer 88%, sino que tendrá mucho menos margen para elevar el salario que influye en su cálculo.

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Además, los nuevos aseguramientos comienzan desde la fecha de solicitud. Ya no pueden aplicarse de forma retroactiva para cubrir periodos anteriores dentro de Modalidad 40.

Quién todavía puede llegar al máximo de 25 UMAs

Llegar al límite legal sigue siendo posible, pero ahora exige haber salido del último empleo con un salario suficientemente alto.

Un nuevo solicitante necesitaría tener registrado al menos 24 UMAs diarias. Con la UMA de 2026, equivalen a aproximadamente 2,815.44 pesos al día; al sumar la UMA adicional permitida podría alcanzar las 25 UMAs, es decir, 2,932.75 pesos diarios.

Para quienes estaban más abajo, el máximo será proporcional a su último registro:

- 10 UMAs podrán subir hasta 11 UMAs

- 5 UMAs podrán llegar a 6 UMAs

- 2 UMAs tendrán como máximo 3 UMAs

Cotizar con 25 UMAs tampoco garantiza recibir automáticamente la pensión más alta. Bajo Ley 73 también cuentan las semanas acumuladas y la edad; a los 65 años corresponde el 100% por vejez.

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Por qué el cambio pesa más para quienes se pensionan por Ley 73

Bajo Ley 73, la pensión considera el promedio del salario de las últimas 250 semanas cotizadas, aproximadamente cinco años. También influyen las semanas acumuladas y la edad de retiro.

Por eso, una estrategia frecuente consistía en entrar a Modalidad 40 con un salario mucho mayor al registrado anteriormente y mantenerlo durante esos últimos años para elevar el promedio utilizado en el cálculo.

La nueva regla reduce esa posibilidad. Quien dejó su empleo con un salario bajo o medio solo podrá aumentarlo en 1 UMA diaria, por lo que tendrá menos margen para elevar el promedio de sus últimas 250 semanas.

Entre los más afectados están quienes planeaban usar Modalidad 40 para dar ese salto salarial y quienes estaban ahorrando para incorporarse más adelante. Por la misma razón, no existe una nueva pensión máxima en pesos que pueda aplicarse por igual a todos.

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Qué pasa con quienes ya estaban inscritos

Quienes ya estaban en Modalidad 40 cuando entró en vigor el acuerdo conservarán sus condiciones hasta que concluya el “periodo que tengan contratado”. Las semanas y salarios efectivamente pagados mantendrán sus efectos para sus futuros derechos pensionarios.

Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual, advierte que el acuerdo no define qué significa exactamente “periodo contratado”. Esa falta de definición deja abierta la duda sobre cuánto tiempo podrán mantenerse las condiciones anteriores.

También existe una discusión sobre el alcance jurídico del cambio. Castillo señala que la Ley del Seguro Social permite cotizar con un salario superior al último registrado hasta el límite legal, mientras el nuevo acuerdo restringe esa posibilidad; se trata de una interpretación jurídica, no de una resolución que haya invalidado las nuevas reglas.

Además, las medidas son temporales. El IMSS deberá analizar su impacto financiero y posteriormente elaborar una propuesta de reglas definitivas, por lo que todavía podrían existir nuevos ajustes.

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