Con los cambios en la Modalidad 40, este es el nuevo tope máximo en la pensión del IMSS

¿El DOF cambió el tope máximo de la Modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG no creó una pensión máxima universal. Lo que modificó fue el salario base de cotización, la cantidad que sirve como referencia para las aportaciones al IMSS y que después influye en el cálculo de la pensión.

La Ley del Seguro Social mantiene el límite general en 25 UMAs diarias. Con la UMA de 2026 en 117.31 pesos, equivale a 2,932.75 pesos diarios o 87,982.50 pesos en un periodo de 30 días.

Esos 87,982.50 pesos no son una pensión mensual garantizada. Representan el equivalente mensual del salario máximo de cotización; la pensión también depende del promedio salarial, las semanas acumuladas y la edad de retiro.

La nueva restricción cambia quién puede alcanzar ahora esas 25 UMAs mediante Modalidad 40.



¿Cómo se calcula ahora el límite para entrar a Modalidad 40?

Antes del acuerdo, una persona podía entrar a Modalidad 40 con su último salario o elegir uno mayor, hasta el límite legal de 25 UMAs diarias.

Antes:

- Podía subir su salario hasta 25 UMAs.

- En 2026, equivalen a 2,932.75 pesos diarios.

- Incluso alguien que había cotizado con un salario bajo podía elegir ese máximo.

Desde el 22 de octubre de 2026, la regla cambió para los nuevos inscritos. Ahora solo pueden cotizar con su último salario registrado ante el IMSS o aumentarlo hasta 1 UMA diaria, equivalente a 117.31 pesos en 2026.

Ahora:

- Se toma el último salario registrado

- Solo puede aumentarse 1 UMA diaria

- Las 25 UMAs siguen siendo el límite legal, pero ya no pueden elegirse libremente

Por ejemplo, alguien que salió de su empleo cotizando con 2 UMAs, equivalentes a 234.62 pesos diarios, antes podía subir hasta 25 UMAs. Con la nueva regla, su máximo será de 3 UMAs o 351.93 pesos diarios.

Eso coloca su nuevo límite de cotización 88% por debajo de las 25 UMAs. No significa que su pensión vaya a caer 88%, sino que tendrá mucho menos margen para elevar el salario que influye en su cálculo.