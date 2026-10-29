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¿Te toca aguinaldo si cobras pensión del IMSS? La respuesta cambia según seas Ley 73 o Ley 97 en 2026

No todas las pensiones del IMSS incluyen aguinaldo; el régimen y la causa por la que te pensionaste determinan si recibes este pago.
jue 29 octubre 2026 03:22 PM
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Adulto mayor revisa en una oficina del IMSS un documento con el encabezado “Aguinaldo pensión 2026”.
El derecho al aguinaldo no depende solo de estar pensionado por el IMSS: también cambia según el régimen y el tipo de pensión que recibe cada persona. (Expansión|ChatGPT)

Recibir una pensión del IMSS no garantiza automáticamente un aguinaldo. Para saber si te corresponde en 2026 necesitas identificar dos cosas: cuándo comenzaste a cotizar y qué tipo de pensión recibes.

Cesantía, vejez, invalidez y riesgos de trabajo siguen reglas distintas. Incluso bajo Ley 97 existen pensionados con derecho a esta prestación y otros para quienes no está contemplada.

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¿Cómo saber si eres Ley 73 o Ley 97?

La fecha de tu primera inscripción al régimen obligatorio del IMSS determina a qué esquema perteneces:

- Ley 73: comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997

- Ley 97: empezaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997

Quienes cotizaban antes de esa fecha forman parte del régimen de transición. Los artículos Tercero y Undécimo Transitorios de la Ley del Seguro Social permiten que, al cumplirse los requisitos correspondientes, puedan optar entre los beneficios de la legislación anterior o el sistema establecido por la Ley de 1997.

Closeup de las manos de una mujer contando billetes de pesos mexicanos. Las denominaciones son: 50, 100, 200 y 500 pesos.
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Con los cambios en la Modalidad 40, este es el nuevo tope máximo en la pensión del IMSS

¿Qué pensionados del IMSS reciben aguinaldo y cuáles no?

Quienes se pensionan por cesantía en edad avanzada o vejez bajo Ley 73 sí reciben aguinaldo anual. Bajo Ley 97, esas mismas pensiones no tienen un aguinaldo anual establecido por la Ley del Seguro Social cuando se pagan mediante renta vitalicia, retiros programados o pensión garantizada.

Eso no significa que todos los pensionados de Ley 97 queden fuera. La legislación sí contempla aguinaldo en otros seguros:

- Invalidez: al menos 30 días, conforme al artículo 142

- Viudez, orfandad y ascendientes derivados del Seguro de Invalidez y Vida: participan del cálculo previsto para ese ramo, también sustentado en los artículos 139 y 142

- Incapacidad permanente total por riesgo de trabajo: 15 días del importe de la pensión, según el artículo 58, fracción IV

- Incapacidad permanente parcial superior al 50%: también 15 días, conforme al mismo artículo 58, fracción IV

- Beneficiarios por muerte derivada de un riesgo de trabajo: reciben 15 días del importe de la pensión en los supuestos previstos por el artículo 64, último párrafo, y el artículo 66 para ascendientes.

Por eso, decir que “Ley 97 no recibe aguinaldo” es incorrecto. La exclusión corresponde a cesantía y vejez bajo ese régimen; invalidez, vida y determinados riesgos de trabajo sí pueden generar esta prestación.

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¿Cuánto aguinaldo corresponde según el tipo de pensión?

La cantidad cambia según el seguro que originó la pensión.

Para Invalidez y Vida, el artículo 142 establece que el aguinaldo anual no puede ser inferior a 30 días. Su cálculo no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, exclusión prevista expresamente en el artículo 139.

Riesgos de Trabajo maneja una cantidad menor. El artículo 58, fracción IV, fija 15 días del importe de la pensión para incapacidad permanente total o parcial superior al 50%.

Ese mismo periodo de 15 días corresponde a determinados beneficiarios por fallecimiento derivado de un riesgo laboral, conforme al artículo 64.

Para cesantía y vejez bajo Ley 73, el aguinaldo anual equivale a un mes de pensión cuando el trabajador ejerce su derecho a pensionarse mediante ese régimen.

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?
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Casos en los que no hay aguinaldo y cuánto tiempo tienes para reclamarlo

Cobrar una prestación económica del IMSS tampoco significa necesariamente recibir aguinaldo.

Una incapacidad temporal por enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo genera un subsidio, no una pensión con aguinaldo del instituto. La prestación laboral de fin de año corresponde, en su caso, a la relación del trabajador con su patrón.

También importa el porcentaje de una incapacidad permanente parcial. Cuando la valuación es de hasta 25%, puede otorgarse una indemnización global equivalente a cinco anualidades en lugar de una pensión mensual. Entre 25% y 50% puede existir esa opción; para recibir el aguinaldo de Riesgos de Trabajo, el artículo 58, fracción IV, exige una incapacidad superior al 50%.

Una pensión de viudez u orfandad que se extingue definitivamente y genera el finiquito correspondiente tampoco sigue produciendo aguinaldos posteriores.

Si el aguinaldo sí correspondía y no fue cobrado, el artículo 300, fracción I, establece que el derecho a reclamarlo prescribe en un año.

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Así, para saber si tu pensión IMSS trae aguinaldo en 2026 debes revisar primero tu régimen y después el origen de la pensión. Ley 73 sí contempla esta prestación en cesantía y vejez; Ley 97 no la establece para esas dos pensiones, pero sí puede otorgarla en invalidez, vida y determinados casos de riesgos de trabajo.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Pensiones

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